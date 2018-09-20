Cadı avı kurbanı NASA çalışanı Gölge'nin cezası düşürüldü

Ahvalnews'in haberine göre tutuklu Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) çalışanı Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin hapis cezası beş yıla düşürüldü.





Gölge, geçtiğimiz Şubat ayında, cemaat bağlantısı olduğu iddiasıyla yedi buçuk yıl hapse mahkum edilmişti.





Bu mahkumiyet kararı Gölge hakkında “bir terör örgütüne yardımcı olmak” suçundan hüküm kurulması gerektiği gerekçesiyle İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu ve Gölge’nin cezası beş buçuk yıla düşürüldü.





Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, mahkemenin bu kararı hakkında yaptığı açıklamada “Türkiye'deki temyiz mahkemesinin Dr. Gölge’nin hapis cezasını düşürmesi konusundaki kararını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi ve ekledi:





"Bununla birlikte Dr. Gölge’ye karşı açılan davanın yeterli ve güvenilir kanıtlara dayanmadığına ve derhal serbest bırakılarak ailesine kavuşmasının sağlanması gerektiğine inanmaya devam ediyoruz."





Gölge darbe girişiminden bir hafta sonra 23 Temmuz günü, Hatay’daki ailesini ziyaret ederken gözaltına alınmıştı.





Savcı, davada, Amerikan vatandaşı olan Gölge’nin üzerinde bir dolarlık bir kağıt paranın bulunmasını ve Bank Asya hesabının olmasını deliller arasında gösterdi.





Ayrıca Gölge’nin bir akrabası da onun aleyhinde ifade verdi. Serkan Gölge’nin eşi Kübra Gölge, Serkan Gölge ile bu akrabası arasında bir miras meselesi nedeniyle husumet olduğunu ileri sürmüştü.





Gölge hakkında, 18 aylık tutukluluğun ardından, geçtiğimiz Şubat ayında mahkumiyet kararı verilmişti. Tutukluluğu sırasında Gölge’nin Amerikan konsolosluğu ile bağlantı kurmasına izin verilmemişti.





Serkan Gölge Türkiye’de hapiste tutulan çok sayıdaki Amerikan vatandaşı ve çalışanından sadece biri. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Gölge’nin yeterli ve güvenilir kanıt olmaksızın mahkum edilmesini daha önce de eleştirmiş, ancak sonradan benzer suçlamalarla hapiste tutulan rahip Andrew Brunson’un davası Gölge’nin davasını gölgede bırakmıştı.





Ahval