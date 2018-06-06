'Bylock, morbeyin vs bunlar yargının elinde olan şeyler'

Tayyip Erdoğan Bylock ve diğer suç içermeyen uygulamaları yükleyenlere verilen hapis cezalarıyla ilgili ilk kez konuştu, bu konuda verilen kararlara sahip çıkmayan Erdoğan topu yargıya attı.





Erdoğan, “ByLock, Mor Beyin, bütün bunlar bizim tasarrufumuz dışında, yargının elinde olan şeyler. Dolayısıyla yargının alanına ben giremem, yargının da benim alanıma girmesini istemem” dedi.





YALAN SÖYLESE DE TOPU İMZA SAHİBİ YARGI ÜYELERİNE ATTI





Yargıyı tamamen kontrol altına almış olmasına rağmen seçmeninin gözünün içine bakarak yalan söylemesi bir yana Erdoğan bu konuda en dikkat çeken açıklamasını da yapmış oldu.





Ereğli'deki mitingde Erdoğan’ın konuşması sıra sırasında bir vatandaşın “Mor Beyin mağduruyum” diyerek seslenmesi üzerine, “Mor Beyin, ByLock, bunların hepsi yargı meselesi, kusura bakmayın. Yargıda verilen karara bizim müdahale yetkimiz yok. Eğer yargı böyle bir karar vermişse vermiş, vereceğimiz bir karar yok. Bunlar ByLock, Mor Beyin bütün bunlar bizim tasarrufumuz dışında, yargının elinde olan şeyler. Dolayısıyla yargının alanına ben giremem, yargının da benim alanıma girmesini istemem” karşılığını verdi.







‘AK PARTİ’YE VERMEM DİYENLER MÜNAFIK’





Konuşmasında, “Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama AK Parti’ye vermeyeceğim’ diyenler münafık çetesidir” diyen Erdoğan şöyle devam etti:





“Asıl cevap ne zaman? 24 Haziran’dan sonra. Benim sizden isteğim şu; madem ki tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dedik, o zaman şimdi bak Cumhur İttifakı var ve bu Cumhur İttifakı ile beraber sandıkları biz bu CHP’nin o yanındakilerin kafasına geçirmemiz lazım, demokratik bir şekilde.”