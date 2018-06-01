Bylock listelerinden 278 bin kişi hangi kritere göre çıkarıldı?

Bu yeni oluşturulan listeden de önce 113 bin, sonra Zoka-Morbeyin uygulamaları gerekçesiyle 11 bin kişinin çıkarıldığını hatırlatan Akkoç, MİT’in Teknik Raporu’nda ByLock programına son kayıt olan kullanıcının 493512 sıra nolu ID olduğunun açıkça görüldüğünü, yine aynı raporda yer alan diğer verilerin çıkartma yapıldığını ispatladığını anlattı.

MİT’İN TEKNİK RAPORUNDA LİSTE EKSİLTME VE FİŞLEME AÇIKCA GÖRÜLÜYOR

Akkoç, şunları yazdı: “MiT TEKNIK RAPORUNUN 46 ve 47. sayfalarında bulunan 3.6.2.13 “roster” tablosu incelendiğinde programa son kayıt olan kullanıcı Bylock ID’sinin 493512 olduğu açıkça görülmektedir. Yine 2.6.2.11 Log tablosu incelendiğinde programa Login(GİRİŞ) yapan 215092‘den buyuk ID’ler açıkça görülecektir. Her buyuk Bylock ID’si MİT’in Bylock kullanıcı listesinde çıkartma yapıldığının ispatıdır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MIT Bylock soruşturma dosyasını ısrarla 200 Ağır Ceza Mahkemesi, Avukat ve sanıklardan saklanmasının bir nedenide budur. Soruşturma hukuki gerekçelerle değil – elimizdeki fişleme listesine nasıl suç uydururuz- mantığıyla yapılmaktadır.”

Akkoç’un paylaşımları ve ortaya çıkarttığı belgeleri şöyle:





Bylock akıllı telefon uygulamasının GİZLİ CEMAAT HABERLEŞME PROGRAMI algısını oluşturmak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT elindeki cemaat fişleme listesi haricindeki 278 bin kişiyi Bylock kullanıcı listesinden çıkartmıştır. NASIL ?





15 Temmuz darbe girişimi sonrası 215 bin olarak belirlenen Bylock kullanıcı listesi süreç içerisinde programa bir veya iki defa bağlanan TERÖRİST olmaz denilerek önce 113 bin kişi sonrada Bylock’ta Zoka/Morbeyin gerekçesiyle 11 bin kişi listeden çıkartılmıştır.





MİT 15 Temmuz öncesi server’ı ele geçirmiş ve server üzerinde 493.512 ID ve kullanıcı sayısı tespit etmesine rağmen elindeki Cemaat fişleme listesi harici 278.420 kişiyi Bylock kullanıcı listesinden çıkartarak 215.092 kişilik liste uzerınden operasyonlar başlatılmıştır.





Şimdi 278.420 kişinin nasıl çıkartıldığı izah edelim.





Bylock ID’si serverin üye kayıt numarasıdır. Her yeni kayıtta bir sonraki numara(ID) verilir. MİT Raporunda Veritabanı ile ilgili paylaşılan görsellerde User tablosunun“id” sütununa ait teknik özelliklere baktığınızda “id” nin “Primary KEY” olarak seçildiğini görüyoruz





Primary KEY “Birincil Anahtar” demektir. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinde (Relational Database Management System) tablolar oluşturulurken, tablonun her kaydının kimlik numarası niteliğinde bir kolon oluşturulur(bylock veritabanı user tabloda <id> bu şekilde tanımlı)

