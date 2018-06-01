Bylock listelerinden 278 bin kişi hangi kritere göre çıkarıldı?

MİT’in elindeki ByLock kaydı olarak iddia ettiği verilerdeki son kullanıcı sayısına dikkat çeken Akkoç, iddia edilen kayıtlara göre 493.512 ID olarak tespit edilen kullanıcı sayısından 278 bin kişinin nasıl çıkarıldığının izahını sordu. Belgeleriyle tuzağı ispatladı.
Bu yeni oluşturulan listeden de önce 113 bin, sonra Zoka-Morbeyin uygulamaları gerekçesiyle 11 bin kişinin çıkarıldığını hatırlatan Akkoç, MİT’in Teknik Raporu’nda ByLock programına son kayıt olan kullanıcının 493512 sıra nolu ID olduğunun açıkça görüldüğünü, yine aynı raporda yer alan diğer verilerin çıkartma yapıldığını ispatladığını anlattı.
MİT’İN TEKNİK RAPORUNDA LİSTE EKSİLTME VE FİŞLEME AÇIKCA GÖRÜLÜYOR
Akkoç, şunları yazdı: “MiT TEKNIK RAPORUNUN 46 ve 47. sayfalarında bulunan 3.6.2.13 “roster” tablosu incelendiğinde programa son kayıt olan kullanıcı Bylock ID’sinin 493512 olduğu açıkça görülmektedir. Yine 2.6.2.11 Log tablosu incelendiğinde programa Login(GİRİŞ) yapan 215092‘den buyuk ID’ler açıkça görülecektir. Her buyuk Bylock ID’si MİT’in Bylock kullanıcı listesinde çıkartma yapıldığının ispatıdır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MIT Bylock soruşturma dosyasını ısrarla 200 Ağır Ceza Mahkemesi, Avukat ve sanıklardan saklanmasının bir nedenide budur. Soruşturma hukuki gerekçelerle değil – elimizdeki fişleme listesine nasıl suç uydururuz- mantığıyla yapılmaktadır.”
Akkoç’un paylaşımları ve ortaya çıkarttığı belgeleri şöyle:
Bylock akıllı telefon uygulamasının GİZLİ CEMAAT HABERLEŞME PROGRAMI algısını oluşturmak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT elindeki cemaat fişleme listesi haricindeki 278 bin kişiyi Bylock kullanıcı listesinden çıkartmıştır. NASIL ?
15 Temmuz darbe girişimi sonrası 215 bin olarak belirlenen Bylock kullanıcı listesi süreç içerisinde programa bir veya iki defa bağlanan TERÖRİST olmaz denilerek önce 113 bin kişi sonrada Bylock’ta Zoka/Morbeyin gerekçesiyle 11 bin kişi listeden çıkartılmıştır.
MİT 15 Temmuz öncesi server’ı ele geçirmiş ve server üzerinde 493.512 ID ve kullanıcı sayısı tespit etmesine rağmen elindeki Cemaat fişleme listesi harici 278.420 kişiyi Bylock kullanıcı listesinden çıkartarak 215.092 kişilik liste uzerınden operasyonlar başlatılmıştır.
Şimdi 278.420 kişinin nasıl çıkartıldığı izah edelim.
Bylock ID’si serverin üye kayıt numarasıdır. Her yeni kayıtta bir sonraki numara(ID) verilir. MİT Raporunda Veritabanı ile ilgili paylaşılan görsellerde User tablosunun“id” sütununa ait teknik özelliklere baktığınızda “id” nin “Primary KEY” olarak seçildiğini görüyoruz
Primary KEY “Birincil Anahtar” demektir. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinde (Relational Database Management System) tablolar oluşturulurken, tablonun her kaydının kimlik numarası niteliğinde bir kolon oluşturulur(bylock veritabanı user tabloda <id> bu şekilde tanımlı)
Bylock veritabanı User tablosundaki “ID” kişilerin TC kimlik numarası gibidir. Kullanıcıya ait tüm hareketler bu bylockID’si ile takip edilmektedir. Her yeni üyelikte kişiye sıradaki ID numarası verilir.
Her yeni üyelikte yeni ID ve sıralı artan bir sonraki numara verildiğini Hürriyet Gazetesi Murat YETKİN’in 13/09’2016 tarihli “Darbe Yolundaki Gizli Yazışmalar” köşe yazısında da yayınlanan VERITABANI GORSELI açıkça ortaya koymaktadır.
Bylock ID’sinin AutoIncrement (Her kayıt ile birlikte otomatik artan sayı) şekilde olduğu ve Bylock veritabanına ilk kayıt olan 25 kullanıcı “id”sinin “1” ile başlayıp bir sonraki üyeye “1” artan şekilde bir sonraki sayının “id” olarak verildiği görülmektedir.
Bylock soruşturmaların temelini oluşturan MİT TEKNIK RAPORU’nun 15 ve 16.sayfasında veritabanında 215092 adet uygulamaya kayıtlı kullanıcı olduğu belirtilmiştir. Bu tespite göre programa son kayıt olan kullanıcının Bylock ID’sinin 215092 olması gerekir.
MİT TEKNIK RAPORUNUN 46 ve 47.sayfalarında bulunan 3.6.2.13 “roster” tablosu incelendiğinde programa son kayıt olan kullanıcı Bylock ID’sinin 493512 olduğu açıkça görülmektedir.
Yine 2.6.2.11 Log tablosu incelendiğinde programa Login(GİRİŞ) yapan 215092‘den buyuk ID’ler açıkça görülecektir. Her buyuk Bylock ID’si MİT’in Bylock kullanıcı listesinde çıkartma yapıldığının ispatıdır.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MIT Bylock soruşturma dosyasını ısrarla 200 Ağır Ceza Mahkemesi, Avukat ve sanıklardan saklanmasının bir nedeni de budur. Soruşturma hukuki gerekçelerle değil – elimizdeki fişleme listesine nasıl suç uydururuz- mantığıyla yapılmaktadır.
Buradan açıkça ifade etmek isterim ki 24 Haziran seçim öncesi hazırladığınız 10 bin kişilik ikinci MORBEYIN LISTESI ve +
Cezalarda 1/2 indirim ve denetimli serbestlik süresinin artırılması şeklinde hazırlandığı yönünde söylentisi dolaşan AF KANUNU 15 Temmuz sonrası yaptığınız yargılamalardaki hukuka aykırılıkları ortadan kaldırmayacaktır.
Dünkü twitlerimiz sonrası 493512 nolu ID’den daha büyük ID nosu olduğu yönünde mesajlar aldık. 493512 nolu ID MIT TEKNIK RAPORUNDA tespit edilen en yüksek ID numarasıdır. Daha büyük ID numarası olması demek 278.420 kişiden daha fazla kişinin listeden çıkartıldığı anlamına gelir.
TR724