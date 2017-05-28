'Bylock kaydı delil olmaz' diyen hakimler sürüldü!

Mahkeme, mesaj içerikleri belli olmayan ByLock kaydına dayanılarak terör örgütü üyeliğinden hüküm kurulamayacağını belirterek Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği mahkumiyet kararını bozdu. Fakat bu kararı beğenmeyen Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararın altında imzası olan hakimleri Kayseri ve İstanbul’a sürdü. Kararda muhalif kalan üyeyi ise aynı daireye mahkeme başkanı olarak atandı.





Referandumdan sonra adı, daire sayısı, üyeleri değişen HSK 77 kişilik adli, 8 kişilik idari yargı kararnamesi yayınladı. Kararnamede bylock kararı veren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne özel bir yer ayrıldı. HSK, byLock mahkumiyetini oy çokluğu ile bozan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza dairesi Başkan Zafer Yarar’ı Kayseri’ye düz hakim olarak atadı. Mahkeme üyelerinden Mustafa Tosun da aynı kararla birlikte İstanbul Anadolu Hakimliği’ne atandı. Kararda muhalif kalan üye Bayram Korkmaz ise aynı daireye mahkeme başkanı olarak atandı.





Kararname de ayrıca Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Ankara 11. Aile Mahkemesi Başkanı Mustafa Karadağ, Şanlıurfa Hâkimliği’ne atandı.