Samanyolu Haber /Gündem / ByLock ilk defa internet özgürlüğü raporuna girdi.. /14 Kasım 2017 11:34

ByLock ilk defa internet özgürlüğü raporuna girdi..

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House, yayımladığı 'İnternette Özgürlük: 2017' raporunda Türkiye'nin, özgürlüklerin en çok kısıtlandığı ülkeler arasında yer aldığını söyledi.Raporda ByLock operasyonlarına da dikkat çekildi

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BBC Türkçe'nin haberine göre, araştırma kapsamında 65 ülkede internet üzerindeki yasakların ve sınırlamaların incelendiğini belirten Freedom House raporu, "32 ülkede internet özgürlüğü geçen yıla göre kötüye gitti. Ukrayna, Mısır ve Türkiye en büyük gerilemenin yaşandığı ülkeler oldu" dedi.

Raporda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından düzenlenen ByLock operasyonlarına dikkat çekilerek "Binlerce akıllı telefon kullanıcısı sadece kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock'u indirdikleri için gözaltına alındı. Uygulama Apple ve Google store'da kamuya açıktı ve isteyenin indirmesi mümkündü" ifadelerine yer verildi.

Raporun 'bilgi kirliliği' ve 'yalan haber' bölümünde de Türkiye'ye yer veriliyor.

"Türkiye'de 'AK Troller' olarak adlandırılan ve iktidardaki AKP tarafından desteklendiği iddia edilen 6 bin kişi sosyal medyada tartışmaları manipüle etti, gündem oluşturdu ve muhalif isimlere karşılık vermek için çalıştı."

Muhalif gazetecilerin sosyal medya hesaplarının da hacklendiğini ifade eden Freedom House, "Hacklenen hesaplardan sahte mesajlar yayınlandı ve hükümetten özür dilendi" diyor. Erişimin kısıtlanması ya da bilinçli olarak yavaşlatılması konusunda da Türkiye'den örnekler raporda yer alıyor.

"Siyasi anlamda zorlu dönemlerde hükümet WhatsApp sohbet uygulamasına erişimi ya yavaşlattı, ya da tamamen uygulamayı ulaşılamaz hale getirdi" diyen Freedom House, VPN aracılığıyla sanal ağlardan erişim yollarının da hükümet tarafından tıkandığını söylüyor.
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