Bylock ile ilgili yeni rapor: Kullanıcı saysı 55 bini geçmez

ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla haksız yere tutuklanan onbinlerce kişiyi ilgilendiren yeni bir açıklama daha geldi. Morbeyin, Ezan Vakti, Kıble pusulası uygulamalarını indirenlerin dahi ByLock kullanıcısı olarak MİT ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma evraklarına girdiğini ispatlayan hukuk ve bilişim heyeti yeni açıklama ve tespitlerini paylaştı. Heyetin bir sene önceki raporundan sonra 11 binden fazla kişinin ByLock listelerine ve yargılamalarına hatalı olarak girdiği itiraf edilerek, tahliye kararları alınmaya başlanmıştı.





Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararlarıyla USER ID yani kullanıcı adı uyuşmayan ByLock listeleri ve davalarıyla ilgili önemli bir aşama kaydedildiğini açıklayan bilişim ve hukuk heyeti yeni uyarılarda bulundu.









BYLOCK’A KONU EDİLECEKLERİN SAYISI 55 BİNİ GEÇMEZ





Avukat Gizay Dulkadir, Avukat Ali Aktaş, Avukat Koray Peksayar ve Bilişim Hukukçusu Levent Nazlıgüney, Morbeyin skandalını ortaya çıkartmalarının 1. yıl dönümünde yaptıkları açıklamada, MİT’in ByLock raporu ve yargı kararlarına göre, ByLock’a konu edilecek kullanıcı sayısının 55 bini geçmeyeceğine dikkat çekti.





Heyet açıklamasında, esnaf, öğrenci ve farklı meslek gruplarından ByLock kullansa bile içerik raporlarında hiçbir suç tespitine yer almayan onbinlerin olduğuna işaret ederek, “İçeriklerden anlaşıldığı kadarıyla 15 Temmuz darbe girişimine kadar örgüt amaçlarını anlaması mümkün olmayan çok sayıda öğrenci, esnaf ve farklı meslek mensubu kişiler ‘cemaat’ saiki olarak adlandırılabilecek dua, ayet, vb. paylaşımı ile gündelik iletişim için Bylock uygulamasını kullanmıştır.” denildi.





OPERATÖR KAYITLARI ESAS ALINAN YARGILAMALARDA BERAAT KARARLARI VERİLMELİ





Bu tür kullanıcılara terör faaliyetine katıldığı ithamı yapılamayacağı vurgulanan açıklamada, “Güvenilir olmadığı açık olan operatör kayıtlarının USER ID ile doğru eşleşmesi olmaksızın kullanım iddiası yeterli teknik veriye dayanamayacağından, yalnızca operatör kayıtlarına dayalı olarak ByLock kullanım iddiası bulunan şüpheli ve sanıklar hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı veya Beraat kararları verilmelidir. Operatör kayıtları ve User Id eşleşmesi doğru yapılabilen kişiler için ise, iletişim içeriklerine bakılmalı ve Yargıtay’ın geçmiş ictihadlarında belirtilen terör örgütü üyeliği kriterlerini taşıyıp taşımamalarına göre hüküm oluşturulmalıdır” denildi.