Samanyolu Haber /Gündem / Bylock davalarında önemli gelişme! /22 Mayıs 2019 10:17

Bylock davalarında önemli gelişme!

Bylock kullanımının ispatında çok sayıda şüpheli durum oluşması nedeniyle Yargıtay Ceza Genel Kurulu yeni bir karara imza attı

SHABER3.COM

Bylock Tespit ve Değerlendirme Tutanağı’nı baz alan Yargıtay, bir kişi eğer bu tutanağa ya da bu tutanağın sahteliğine ilişkin itiraz etmezse, tutanağın doğru kabul edilip örgüt üyeliği cezasının verilmesini kararlaştırdı.

Avukat Murat Akkoç'a göre bu itiraz hayati önemde. Bylock iddiası ile yargılananlar yazılı yapamazlarsa mahkemede sözlü itiraz etmeliler. Çünkü Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı diyor ki, itiraz etmezsen ben bu tutanağı doğru kabul ederim. Bu durumda şu an yargılanan 35 bin kişi değil, Bylock kullandıkları şüpheli olan 95 bin kişinin tamamı terör örgütü üyeliğinden ceza alır.



Erkan Tufan ile 30 Dakika programına katılan Avukat Murat Akkoç Yargıtay kararını değerlendirdi. Bugüne kadar binlerce kişi Bylock iddiasıyla mağdur edildi. Enson 95 Bin kişi hakkında 95 Bin kişi hakkında soruşturma açıldı. Bir çoğunun User ID'si mahkemelere gönderilemedi. Yargıtay Kararı aslında o kaydı gönderilmeyenleri kapsıyor ve hemen beraat etmesini emrediyor. Ancak bu konuda her mağdurun itiraz etmesi de şart. Avukat Akkoç'a göre Yargıtay Kararı'nda bir çok eksiklikler de var. Bylock'un bulunduğu serverların daha ne tespitinin yapılamadığına dikkat çeken Akkoç mahkemelere gönderilen bilgilerin çoğunun sahte olduğunu söyledi .
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