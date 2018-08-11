'Buzdağına çarptık batıyoruz... Bazıları kurtulacak, bazılarımız dibi bulacak!'

Berat Albayrak’ın ‘yeni ekonomi modelini’ açıklamasını Evrensel'den Uğur Zengin'e değerlendiren Toplumsal Araştırma ve Özgün Düşün Merkezi Baş Ekonomisti Dr. Sabri Öncü, “Gemi batıyor yani. Diğer bir deyişle buzdağına çarptık, batıyoruz. Bazılarımız kurtulacak, bazılarımız gemiyle beraber dibi bulacak. Böyle acıklı bir durum” dedi.





‘PİYASA ALBAYRAK’IN DEDİKLERİNİ BEĞENMEDİ’





Berat Albayrak’ın açıklamalarını piyasanın değerlendirdiğini ve doların rekor kırdığını söyleyen Öncü, “Bu demektir ki piyasa Berat Albayrak’ın dediklerini beğenmedi. Albayrak, Lira’nın böylesine ciddi bir serbest düşüşü karşısında bu düşüşü engelleyecek kısa dönemli herhangi bir önlemden söz etmedi. Yani bugün ne yapacakları konusunda hiçbir şey demedi. Bu şekilde doların hızlı yükselişini durdurmak artık mümkün değil. Nerede duracaksa orada kendiliğinden duracak” diye konuştu.





‘BİR ŞEY YAPACAĞIZ DEMEDİLER’







Öncü, “Artık hükümet bir şey yapamaz mı?” sorusuna ise, “Zaten bir şey yapmayacaklar. Bir şey yapacağız demediler ki. Hep beraber seyrediyoruz. Hükümet sıradan bir vatandaşın yapabileceğinden daha fazlasını yapmıyor” şeklinde yanıtladı.





Öncü, Türkiye ekonomisine dair öngörülerini de şöyle açıkladı: “Belirsizlik diye bir kavram var, bilinmeyen bilinmeyenler. Bu belirsizliğin tanımı olasılık eşleştirememenin de ötesinde olası olayların ne olduğunu bile bilmemektir. ‘Ne olur’u bilsek biri yüzde 5 olasılıkla, öbürü yüzde 7 olasılıkla diyerek bir takım olasılıklar eşleştirebiliriz. Ama ne olabileceği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor, buradan kendi kendine batmakta olan gemi dibe çarpana kadar çıkış yok. Gemi batıyor yani. Diğer bir deyişle buzdağına çarptık, batıyoruz. Bazılarımız kurtulacak, bazılarımız gemiyle beraber dibi bulacak. Böyle acıklı bir durum.”





PİYASA, ‘FAİZİ ARTIR, IMF’YE GİT’ DİYOR





Dün piyasaya müdahale edilmesi gerektiğini söyleyen Öncü, “IMF’ye mi gidecekler, Merkez Bankası çok büyük bir faiz artırımına mı gidecek bir şey yapmak gerekir ama hiçbir şey yapılmıyor” dedi. “Yapılacak şeyler belli” diyen Öncü sözlerini şöyle sürdürdü: “Piyasaların yapılmasını bekledikleri şeylere politik olarak karşıyım ama piyasaların neler beklediği belli çünkü: Büyük bir faiz artırımı istiyorlar. ‘Ondan sonra da IMF’ye gidin’ diyorlar. Hükümet bunları yapmıyor. Bunları yapsalar ekonomiyi düze çıkarabilirler mi? Çıkaramazlar. Ekonominin can damarıdır finans. Birtakım projeler hayata geçirilecekse onların fonlanması icap eder. Albayrak’ın konuşmasında da söylediği gibi bizim finansal sistemimizin yüzde 90’lık kısmı bankacılık. Fonlama oradan geliyor. Faizi yükseltirseniz bankalar faizi yükseltir. Şirketlerin maliyetleri yükselir. Yani uluslararası piyasaların Türkiye’den beklediklerini yapmak da problemi çözmez. Demiştim ya, acıklı bir durum.”





YAPTIRIM ETKİLEYECEK





ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden açıkladığı çelik ve alüminyum yaptırımını ise şöyle yorumladı: “Hem Trump’ın dedikleri, hem de öncesinde sayın Erdoğan’ın arkasından Albayrak’ın dedikleri üzüntü verici bir tablo ortaya çıkartıyor. Trump’ın yaptığı açıklama da çok zararlı bir açıklama. Türkiye ekonomisinin bundan etkileneceği açık. Üretimi bu mallar üzerinden olan şirketlerin de başına iş gelecek. Bu malları çok daha pahalıya alacaklar. Bir sürü de dolar cinsi borç var. Bakalım bu borçlar nasıl ödenecek? Problem çıkacak.”





Evrensel