Samanyolu Haber /Gündem / Büyükşehirlerde ve metropollerde durum ne? /24 Haziran 2018 23:26

Büyükşehirlerde ve metropollerde durum ne?

Türkiye genelinde büyükşehirlerden gelen resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 23 büyükşehirde Erdoğan, 4 büyükşehirde İnce, 3 büyükşehirde ise Demirtaş önde. Milletvekili seçiminde ise, 23 büyükşehirde AK Parti, 4 büyükşehirde CHP, 3 büyükşehirde de HDP önde gidiyor.

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Türkiye genelinde büyükşehirlerden gelen resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 23 büyükşehirde Erdoğan, 4 büyükşehirde İnce, 3 büyükşehirde ise Demirtaş önde. Milletvekili seçiminde ise, 23 büyükşehirde AK Parti, 4 büyükşehirde CHP, 3 büyükşehirde de HDP önde kapattı.

Milletvekili seçiminde ise, 23 büyükşehirde AKP, 4 büyükşehirde CHP, 3 büyükşehirde de HDP kazandı.

İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı seçimi




MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ


ANKARA

Cumhurbaşkanlığı seçimi


Milletvekili seçimi


İZMİR

Cumhurbaşkanlığı seçimi



Milletvekili seçimi


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