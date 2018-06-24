Büyükşehirlerde ve metropollerde durum ne?





Milletvekili seçiminde ise, 23 büyükşehirde AKP, 4 büyükşehirde CHP, 3 büyükşehirde de HDP kazandı.



İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı seçimi









MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ



ANKARA

Cumhurbaşkanlığı seçimi



Milletvekili seçimi



İZMİR

Cumhurbaşkanlığı seçimi





Milletvekili seçimi





Türkiye genelinde büyükşehirlerden gelen resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 23 büyükşehirde Erdoğan, 4 büyükşehirde İnce, 3 büyükşehirde ise Demirtaş önde. Milletvekili seçiminde ise, 23 büyükşehirde AK Parti, 4 büyükşehirde CHP, 3 büyükşehirde de HDP önde kapattı.