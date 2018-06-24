Büyükşehirlerde ve metropollerde durum ne?

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Türkiye genelinde büyükşehirlerden gelen resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 23 büyükşehirde Erdoğan, 4 büyükşehirde İnce, 3 büyükşehirde ise Demirtaş önde. Milletvekili seçiminde ise, 23 büyükşehirde AK Parti, 4 büyükşehirde CHP, 3 büyükşehirde de HDP önde kapattı.
Milletvekili seçiminde ise, 23 büyükşehirde AKP, 4 büyükşehirde CHP, 3 büyükşehirde de HDP kazandı.
İSTANBUL
Cumhurbaşkanlığı seçimi
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ
ANKARA
Cumhurbaşkanlığı seçimi
Milletvekili seçimi
İZMİR
Cumhurbaşkanlığı seçimi
Milletvekili seçimi