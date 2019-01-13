Büyükşehirlerde büyük sayıda seçmen başka mahallelere kaydırılıyor

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Ankara'nın yedi ilçesinde seçmen kaydırması yapıldığının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kayıtlarıyla belgelendiğini yazdı.







"Bazı ilçelerde yüzde 100'e kadar seçmen artışının yapıldığı anlaşıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) görev süresi 23 Ocak'ta dolacak olan başkan ve 5 üyenin görev süresi uzatıldı" diye yazan Öztürk, ihlalleri şöyle sıraladı:





"Tutukluların ve taksirli suçlardan hükümlülerin kendi seçim çevresi dışında oy kullanma hakkı ellerinden alındı. Son dönemde çok sayıda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü değiştirildi. Bunların seçimlerle ilgili olduğu konuşuluyor.





CHP Parti Meclisi'ne önceki seçimlerle ilgili kapsamlı bir rapor verilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu günlerde yine bir rapor verildi. Bu raporun konusu ise seçmen kaydırmasıyla ilgili.





Bu çalışmaların içinde bulunan Mehmet Günal Ölçer'e, CHP yönetimine verilen seçmen kaydırmalarıyla ilgili bilgileri sordum. İşte anlattıkları: “31 Mart'ta 2019 da yapılacak yerel seçimlerde, senaryoya göre İstanbul'da 15 ilçede seçimi kazananla, seçimde ikinci olan siyasi parti arasında maksimum 8 bin civarında oy farkı olacak. Bu durum, bir yerden bir yere seçmen kaydırılmasının çok önemli olduğunu gösteriyor. İstanbul'da CHP'nin 13 ilçede belediye başkanlığı seçimini tek başına kazanacağı, 12 ilçede de AKP-MHP ittifakının seçimi kazanacağı, CHP- İYİ Parti ittifakıyla 12 ilçe, CHP-HDP işbirliğiyle de iki ilçenin kazanılabileceğinin mümkün olduğu anlaşılıyor."





Öztürk, bir diğer örnekte ise, AKP'nin Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde seçim kazanmasının mümkün olmadığını, Kadıköy'de AKP ve MHP'nin 24 Haziran'daki seçimde oylarının toplamının 66 bin 400 olduğunu hatırlattı.





AKP'nin bu oyları kaydırmaması halinde oyların boşa gitmiş olacağını belirtti ve İzmir üzerinden de birkaç örnekle partilerin oy durumlarını ve seçmen kaydırma hesaplarına dikkat çekti:





"Eğer, bu oyların bir kısmını seçimi az farkla kaybettiği ilçelere kaydırmazsa, oylar parti açısından boşa gitmiş olacak. Yine bir örnek verelim: İzmir-Karşıyaka'da son seçimde AKP 36 bin, MHP'nin de 8 bin 800 oyu vardı. 31 Mart seçiminde de AKP'nin Kadıköy'de seçimi kazanması da imkansız. Son seçimde CHP'nin 144 bin, İYİ Parti'nin 28 bin oyu vardı. AKP, Aliağa, Foça ve Bergama, hatta Menemen'de az oyla seçim kaybedecekse, Karşıyaka'daki seçmenini, seçimi kazanmak istediği bu ilçelere kaydıracaktır. "