Büyüklüğü canını kurtardı!

Knickers’ın milyonlarca büyükbaş hayvana ev sahipliği yapan ülkedeki en büyük sığır olduğuna inanılıyor. 1400 kilo ağırlığı ve 194 santimetrelik boyu Knickers’ın kurtuluşu oldu. Sahibi Geoff Patterson geçen ay Knickers’ı açık artırmayla satmak istedi. Ancak bütün mezbahalar dev sığır için yeterli tesisleri olmadığını söyledi.





Knickers, hayatının geri kalanını, Perth kentinin 136 kilometre güneyindeki Myalup’ta bulunan, Preston Gölü besi çiftliğinde geçirecek.





Holsten Friesian cinsi Knickers, diğer sığırların da gözdesi. Kapıdan çıktığında yüzlerce sığır onu takip ediyor. Çiftlikteki çoğu sığırın koyu kahverengi olması yüzünden, Knickers siyah-beyaz renkleriyle daha da ön plana çıkıyor.