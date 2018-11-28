Samanyolu Haber /Dünya / Büyüklüğü canını kurtardı! /28 Kasım 2018 16:42

Büyüklüğü canını kurtardı!

Avustralya'da Knickers adlı bir sığır, büyüklüğüyle ülkenin gündemine oturdu. Sahibinin satışa çıkardığı hayvan, mezbahaların 'kesemeyiz' demesiyle hayata tutundu.

O kadar büyük ki kesemediler!

Knickers’ın milyonlarca büyükbaş hayvana ev sahipliği yapan ülkedeki en büyük sığır olduğuna inanılıyor. 1400 kilo ağırlığı ve 194 santimetrelik boyu Knickers’ın kurtuluşu oldu. Sahibi Geoff Patterson geçen ay Knickers’ı açık artırmayla satmak istedi. Ancak bütün mezbahalar dev sığır için yeterli tesisleri olmadığını söyledi.

Knickers, hayatının geri kalanını, Perth kentinin 136 kilometre güneyindeki Myalup’ta bulunan, Preston Gölü besi çiftliğinde geçirecek.

Holsten Friesian cinsi Knickers, diğer sığırların da gözdesi. Kapıdan çıktığında yüzlerce sığır onu takip ediyor. Çiftlikteki çoğu sığırın koyu kahverengi olması yüzünden, Knickers siyah-beyaz renkleriyle daha da ön plana çıkıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Büyüklüğü canını kurtardı! Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:17:45