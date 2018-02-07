'Büyükelçimiz zaten aylardır evde işsiz oturuyordu'

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi’ni geri çekmesi hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra "Zaten kendisi aylardır evde işsiz oturuyordu. Bu kararı aldık ki bu üst düzey diplomat dünyanın başka bir yerinde görev alabilsin" dedi.







Konuyla ilgili Amerika'nın Sesi'nin sorularını cevaplayan Halbe Zijlstra, Türkiye ile yaptıkları diyalogdan bir sonuç alamayacaklanı anladıkları anda büyükelçiyi resmen geri çekme kararı aldıklarını belirterek, "Türkiye tarafından bakıldığında Hollanda’nın atacağı bir ilk adıma ihtiyaçları vardı. Ancak bizim konuyla ilgili geçen yılki bakış açımız onlarınkinden tamamen farklıydı. Burada sıkışıp kalıyorsunuz, ya bir taraf ya diğeri… Pazartesi günkü diyaloğumuzun ardından bunun mümkün olmayacağına ve büyükelçimizi çekmeye karar verdik. Zaten kendisi aylardır evde işsiz oturuyordu. Bu kararı aldık ki bu üst düzey diplomat dünyanın başka bir yerinde görev alabilsin" diye konuştu.