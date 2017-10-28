Samanyolu Haber /Gündem / Büyükelçiler Kararnamesi'nde Merve Kavakçı sürprizi /28 Ekim 2017 14:48

Büyükelçiler Kararnamesi'nde Merve Kavakçı sürprizi

Başbakan Binali Yıldırım, yeni atanan büyükelçileri Çankaya Köşkünde kabul etti. Davete daha önce Kuala Lumpur’a atandığı açıklanan ancak son büyükelçiler kararnamesinde ismi yer almayan Merve Kavakçı da katıldı

SHABER3.COM

Başbakan Binali Yıldırım, yurtdışına atanan büyükelçileri kabul etti. Yıldırım, yeni atanan büyükelçileri Çankaya Köşkü’nde ağırladı. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.

Büyükelçiler Kararnamesi'nde Merve Kavakçı sürprizi

Başbakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Yıldırım büyükelçilere hitap etti. Türk diplomasi geleneğinin asırlara dayanan köklü bir geçmişi olduğunu kaydeden Başbakan, dünyanın dört bir yanında görev yapacak büyükelçilere başarılar diledi.

 Yıldırım, diplomaside dostlukları artırıp düşmanlıkları azaltmayı amaçladıklarını belirterek, bu yönde çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Büyükelçilerden gittikleri ülkelerde Türkiye’yi çok iyi tanıtmalarını isteyen Başbakan, çok çalışmaları talimatını verdi. Kabulde, büyükelçiler söz alarak kısaca kendilerini tanıttı.



 MERVE KAVAKÇI DA KATILDI

 Başbakan Yıldırım’ın davetine, daha önce Kuala Lumpur’a atandığı açıklanan ancak son büyükelçiler kararnamesinde ismi yer almayan Merve Kavakçı da katıldı. Son büyükelçiler kararnamesinde ismi bulunmayan Kavakçı ile ilgili sürecin devam ettiği, izleyen günlerde yeni bir kararname ile atamanın yapılacağı belirtildi. Kavakçı ile aynı durumda olan büyükelçilerin de toplantıya katıldıkları, onlar için de benzer bir sürecin işleyeceği vurgulandı.

 Eski milletvekili olan Kavakçı, 1999’da başörtülü olarak yemin etmek isteyince protestolara maruz kalmış, ardından da ABD vatandaşı olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmıştı. Kavakçı, 3 Temmuz’da Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden vatandaşlığa alınmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Büyükelçiler Kararnamesi'nde Merve Kavakçı sürprizi Sonraki Haber >>

Aralarındaki her meseleyi meşveret ile çözerler

Aralarındaki her meseleyi meşveret ile çözerler

Ses ver Dünya!.. 668 bebek hapiste... Özgürlükleri senin elinde...

Ses ver Dünya!.. 668 bebek hapiste... Özgürlükleri senin elinde...

668 Bebek ve 17 Bin kadın hapiste

668 Bebek ve 17 Bin kadın hapiste

Erdoğan casuslukla suçlamıştı...

Erdoğan casuslukla suçlamıştı...

Bir bisiklete kaç kişi binebilir?

Bir bisiklete kaç kişi binebilir?

ABD'ye sert sözler

ABD'ye sert sözler

Merhamet edin ki, size de merhamet edilsin!.

Merhamet edin ki, size de merhamet edilsin!.

Türkiye neden saf değiştirdi?

Türkiye neden saf değiştirdi?

Galatasaray'lı taraftarlardan Rocky koreografisi

Galatasaray'lı taraftarlardan Rocky koreografisi

AKP'de mahalle karıştı

AKP'de mahalle karıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:41:23