Başbakan Binali Yıldırım, yurtdışına atanan büyükelçileri kabul etti. Yıldırım, yeni atanan büyükelçileri Çankaya Köşkü’nde ağırladı. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.





Büyükelçiler Kararnamesi'nde Merve Kavakçı sürprizi





Başbakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Yıldırım büyükelçilere hitap etti. Türk diplomasi geleneğinin asırlara dayanan köklü bir geçmişi olduğunu kaydeden Başbakan, dünyanın dört bir yanında görev yapacak büyükelçilere başarılar diledi.





Yıldırım, diplomaside dostlukları artırıp düşmanlıkları azaltmayı amaçladıklarını belirterek, bu yönde çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Büyükelçilerden gittikleri ülkelerde Türkiye’yi çok iyi tanıtmalarını isteyen Başbakan, çok çalışmaları talimatını verdi. Kabulde, büyükelçiler söz alarak kısaca kendilerini tanıttı.











