Samanyolu Haber /Gündem / Büyükelçiler kararnamesi çıktı... Merve Kavakçı da listede /25 Kasım 2017 09:13

Büyükelçiler kararnamesi çıktı... Merve Kavakçı da listede

28 Şubat sürecinde Meclis’te yaşanan ‘yemin krizi’nin simge ismi Merve Kavakçı Kuala Lumpur büyükelçiliğine atandı.

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Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve bazı büyükelçiliklere atama yapılmasına dair kararname Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kararnamede dikkati çeken isim Kavakçı oldu. Temmuz ayında açıklanan büyükelçiler kararnamesinde Kavakçı’nın Türkiye’nin Kuala Lumpur büyükelçisi olacağı yer almıştı. Ancak Kavakçı’nın ismi Resmi Gazete’de yayınlanmamıştı.

Bu sefer Kavakçı’nın ismi Resmi Gazete’de de yer aldı.

Macaristan-Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı, Kore Cumhuriyeti-Seul Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal, Malta-Valetta Büyükelçisi Reha Keskintepe, Şili-Santiago Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, Kamboçya-Punom Pen Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, Kırgızistan-Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, Senegal-Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Kenya-Nairobi Büyükelçisi Deniz Eke, Gabon-Librevil Büyükelçisi Nurdan Bayraktar Golder, Suudi Arabistan-Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ve Arnavutluk-Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayraktar merkeze alındı.

Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Ali Davutoğlu Tanzanya-Darüsselam Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Bakanlık Özel Müşaviri Ahmet Akif Oktay Budapeşte Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Genel Müdür Durmuş Ersin Erçin Seul Büyükelçiliğine, Malezya-Kuala Lumpur Büyükelçisi Başak Türkoğlu Valetta Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Fatma Ceren Yazgan Gürcistan-Tiflis Büyükelçiliğine, NATO Daimi Temsilciliğinde Elçi, Daimi Temsilci Yardımcısı Gülin Dinç Santiago Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Ayda Ünlü Punom Pen Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Kamil Fırat Bişkek Büyükelçiliğine, Büyükelçi Bakanlık Müşaviri Nihat Civaner Dakar Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Cemil Miroğlu Nairobi Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Teftiş Kurulu Üyesi Fevzi Süphan Erkula Librevil Büyükelçiliğine, Tayland-Bangkok Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Ahmet İdem Akay Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde büyükelçiliğe, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Erdoğan Kök Riyad Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Murat Ahmet Yörük Tiran Büyükelçiliğine ve Merve Safa Kavakçı Kuala Lumpur Büyükelçiliğine atandı.
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