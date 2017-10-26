Büyükelçiler değişti, AKP'li isimler elçi yapıldı

AKP'LİLER BÜYÜKELÇİ OLDU







Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuveyt’e, AKP kurucuları arasında yer alan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bakan yardımcısı olan Murat Mercan Japonya’ya, AKP eski Şanlıurfa milletvekili ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığını yapan Abdulkadir Emin Önen de Çin Halk Cumhuriyeti’ne büyükelçi olarak atandı.





Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Emine Birnur Fertekligil merkeze çekildi. Fertekligil’den boşalan Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi koltuğuna ise Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün getirildi.





JAPONYA, KUVEYT, ÇİN BÜYÜKELÇİLERİ MERKEZE ÇEKİLDİ





Atama kararnamesine göre Japonya Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç, İsveç Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen, Belçika Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, Kuveyt Büyükelçisi Salih Murat Tamer, Kolombiya Büyükelçisi Engin Yürür, Guatemala Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel, Pakistan Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Venezuela Büyükelçisi Şule Öztunç, Bahreyn Büyükelçisi Hatun Demirer, Ekvator Büyükelçisi Korkut Güngen, Namibya Büyükelçisi Deniz Çakar, Çink Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Ersoy, Madagaskar Büyükelçisi Volkan Türk Vural, Zimbabve Büyükelçisi Kadir Hidayet Eriş, Afganistan Büyükelçisi Ali Sait Akın ve Çad Büyükelçisi Serdar Cengiz merkeze alındı.