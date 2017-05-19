'Büyükelçi Türkiye'ye geri gönderilsin'

McCain’in bu çağrısından hemen sonra ise Missouri Senatörü Claire McCaskill bir tweet atarak, insanların tekmelenmesinin kabul edilemeyeceğini ve Türk Büyükelçisinin ülkeden atılması gerektiğini kaydetti.



Türk Rezidansı önündeki olaydan sonra 2 gün geçmesine rağmen tepkiler artmaya devam ediyor. ABD Dışişleri, Savunma Bakanlıkları, Kongre Komiteleri ve DC Belediye Başkanlığı yanı sıra düzinelerce senatör ve Kongre üyesinin yanısıra, eski yetkililer ve gazeteciler ile yazarlar Türk korumaları kınamaya devam ediyorlar. DC Polisi ise Türk korumalar hakkında tutuklama kararı çıkabileceğini belirtmişti.





Türk Büyükelçiliği ise dün yayınladığı açıklamada, Türk Rezidansı önündeki grubun PKK ile bağlantılı olan gruplar olduğunu ve izinsiz gösteri yaptıklarını ileri sürerek, Türk-ABD vatandaşlarının provoke edildiğini ileri sürdü. Yeterli önlemin alınmadığını söyledi.