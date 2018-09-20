Büyük şirketleri kurtarma operasyonu ... En az 100 milyon TL borçları olanlar yararlanacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), şirketlerin bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına dair ‘çerçeve anlaşma’nın 19 Eylül itibariyle imzalanıp uygulamaya girdiğini açıkladı. TBB’nin duyurusunda anlaşmanın toplam kredilerdeki payı yüzde 90 olan banka ve diğer finansal kuruluşlar tarafından imzalandığı belirtildi.





15 Ağustos’ta yayımlanan BDDK yönetmeliğiyle resmileşen ‘Finansal Borçların Yeniden Yapılandırılması Yönetmeliği’nin uygulamasına yönelik detaylar belli oluyor. Türkiye Bankaları Birliği ‘Çerçeve Anlaşma’da anlaşma sağlandığını açıkladı. Borç yeniden yapılandırmasının 100 milyon TL üzeri borçları kapsayacak.









TBB duyuruda, uygulamanın amacının ‘gelir-gider dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını vadelerini ödemekte zorlanan işletmelere destek olmak’ olduğu belirtilirken, “Bu sayede, borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağı tespit edilen işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin sürdürülerek nakit akımlarının düzenlenmesine ve yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olunacaktır” dendi.





100 MİLYON TL VE ÜZERİ BORÇ

Borçların yeniden yapılandırılmasında uygulanacak ‘çerçeve anlaşma’nın taslağına dair detaylar dün ortaya çıkmıştı. Buna göre, banka, faktoring gibi finans kurumlarına toplam borcu 100 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin yeniden yapılandırma başvurusu yapabilecek.





SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Borç yapılandırmak isteyen şirketin, ‘çerçeve anlaşma’ya imza atan, borçlu olduğu bankalardan herhangi birine başvurması yeterli olacak. Başvuruyu alan banka, TBB bünyesinde bankaların temsilcilerinin yer aldığı komiteye borçlu şirketin talebini iletecek. Yapılacak fizibileteden sonra borçlu şirketin talebi, alacaklı kurumların temsilcilerinin yer aldığı komitede oylamaya sunulacak. Bankaların üçte ikisi yeniden yapılandırma yönünde görüş verirse diğer bankalar da bu görüşe uyacak.





Kredi veren bankaların yüzde 90’nın kabul etmesi durumundaysa borçlu şirkete ilave kredi verilebilecek. Bankaların tamamının kabul etmesi halinde ise faiz ve anapara tutarından borç silme yapılabilecek. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağı düşünülen şirketlerin yapılandırma kapsamına alınmayacağı bildirildi.