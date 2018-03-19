Büyük müşteri Türkiye'de... Clio üretimi Türkiye'ye kaydırılacak

Fransız otomobil üreticisi Renault, Clio modelinin Fransa'daki üretimini azaltarak Bursa'daki Oyak-Renault fabrikasına kaydırmayı planlıyor.





Şirket kaynaklarının Reuters'a yaptığı açıklamada, Clio'nun Fransa'da üretimine büyük ihtimalle son verileceği belirtildi.





Clio'nun üretimine son verilmesinin ardından Fransa'daki fabrikada elektrikli bir otomobil üretileceği öğrenildi.





Renault’nun kararının Türkiye otomotiv sektörüne kısa vadede olumlu etkilemesi, sektörün kapasitesinin ve üretiminin artması bekleniyor. Ancak aynı karar uluslararası işbölümünde Türkiye’ye düşen rolün tescili anlamına da geliyor. Uluslararası otomotiv tekelleri elektrikli araçlar başta olmak üzere yeni teknolojilere yönelirken daha düşük teknolojili, geleneksel segmentleri Türkiye ve benzeri ülkelere kaydırma eğiliminde. Fiat Egea başta olmak üzere otomotiv sektöründe son birkaç yılda doping etkisi yapan yeni hat yatırımları da bu eğilimin ürünü olarak değerlendiriliyor.





Dünya otomotiv pazarına ilişkin beklentiler, geleneksel araç talebinin önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte azalacağına, özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerde elektrikli ve hibrit araç talebinin hızla artmaya devam edeceği yönünde.