Samanyolu Haber /Ekonomi / Büyük marketler zararına satışta pes etti: En fazla bir kilo almaya izin var /18 Şubat 2019 15:17

Büyük marketler zararına satışta pes etti: En fazla bir kilo almaya izin var

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara göre Migros, ucuza sattığı patlıcan, biber ve salatalık gibi ürünlerde maksimum alış miktarını 1 kilogram olarak belirledi.

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Tanzim satış noktalarında ucuza satılan sebze ve meyve, satıcılar arasında rekabeti bitirmişti. Özellikle manavlar ve pazarcılar tanzim satışlarından büyük darbe yerken büyük marketler ve zincir mağazalar toptan aldıkları sebze ve meyvede zararına satış yaparak müşteri potansiyelini korumaya çalışıyorlar. 

Ancak bunun da bir sınırı var.

Migros, ucuza satılan ürünlerin reyonlarına “Tüm müşterilerimizin yararlanması için satışlarımız 1 kg ile sınırlıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” notunu düştü.

Ankara ve İstanbul’da faaliyete giren ve birkaç daha süreceği belirtilen tanzim satış noktalarında da satın alma limiti maksimum 3 kilogram olarak belirlenmişti.

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