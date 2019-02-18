Büyük marketler zararına satışta pes etti: En fazla bir kilo almaya izin var

Tanzim satış noktalarında ucuza satılan sebze ve meyve, satıcılar arasında rekabeti bitirmişti. Özellikle manavlar ve pazarcılar tanzim satışlarından büyük darbe yerken büyük marketler ve zincir mağazalar toptan aldıkları sebze ve meyvede zararına satış yaparak müşteri potansiyelini korumaya çalışıyorlar.





Ancak bunun da bir sınırı var.







Migros, ucuza satılan ürünlerin reyonlarına “Tüm müşterilerimizin yararlanması için satışlarımız 1 kg ile sınırlıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” notunu düştü.





Ankara ve İstanbul’da faaliyete giren ve birkaç daha süreceği belirtilen tanzim satış noktalarında da satın alma limiti maksimum 3 kilogram olarak belirlenmişti.



