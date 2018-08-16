Samanyolu Haber /Spor / Büyük kulüplerden şok karar... Televizyonlarını kapatıyorlar! /16 Ağustos 2018 17:10

Büyük kulüplerden şok karar... Televizyonlarını kapatıyorlar!

Kulüpler Birliği'nde kulüp kanallarının kapatılması konusunda dört takımın da anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

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Kulüpler Birliği toplantısında kulüp televizyonlarının kapatılması konusunda anlaşmaya varıldığı ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın kısa sürede bu kararı kamuoyuyla paylaşmasının beklendiği öğrenildi.

Süper Lig'de mücadele eden dört takımın (Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor) özel televizyon kanalları bulunuyor.

Goal Türkiye'den Ufuk Kaan Karacan'ın haberine göre, Türkiye'nin ve kulüplerin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar nedeniyle bu dört kulüp aralarında anlaşarak kanalları kapatma kararı aldı. Kulüpler, televizyon kanallarına harcanan bütçeyi altyapı harcamalarına kaydıracak. Ayrıca televizyon kanalları yerine de dijital medyada boy gösterecek.
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