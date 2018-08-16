Büyük kulüplerden şok karar... Televizyonlarını kapatıyorlar!

Kulüpler Birliği toplantısında kulüp televizyonlarının kapatılması konusunda anlaşmaya varıldığı ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın kısa sürede bu kararı kamuoyuyla paylaşmasının beklendiği öğrenildi.







Süper Lig'de mücadele eden dört takımın (Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor) özel televizyon kanalları bulunuyor.





Goal Türkiye'den Ufuk Kaan Karacan'ın haberine göre, Türkiye'nin ve kulüplerin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar nedeniyle bu dört kulüp aralarında anlaşarak kanalları kapatma kararı aldı. Kulüpler, televizyon kanallarına harcanan bütçeyi altyapı harcamalarına kaydıracak. Ayrıca televizyon kanalları yerine de dijital medyada boy gösterecek.