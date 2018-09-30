Samanyolu Haber /Ekonomi / Büyük kağıt firması konkordato ilan etti /30 Eylül 2018 14:20

Büyük kağıt firması konkordato ilan etti

Son günlerde özellikle ayakkabı ve inşaat firmaları ile gündeme gelen konkordato başvurularına bir yenisi daha eklendi.

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45 kişinin çalıştığı yapı marketlere kağıt sağlayan Noya Kağıtçılık konkordato ilan etti. Firma Amerikan kapıları için kağıt üretiyor.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 21 Eylül 2018 tarihli kararına göre Noya Kağıtçılık üç ay süre ile konkordato ilan etti. 2004 yılında kurulan şirket oluklu mukavva, karton, kağıt ürünlerinin üretim ve ticareti ile ilgileniyordu. 2009 yılında sermaye artırımı ile birlikte büyüme sürecine girdikten sonra, Noya 2010 yılından itibaren faaliyet alanını genişleterek Türkiye’nin önde gelen yapı marketleri ile çalışmaya başlamıştı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Beylikdüzü faaliyet gösteren firma toplam 45 kişiye istihdam sağlıyor.

Çoğunlukla Amerikan kapılar (MDF kapılar) içerisindeki kağıtları ürettiğini belirten firma sahibi Çetin Ateş, yaptığı açıklamada, “Firmamızda Amerikan kapılar içerisinde yer alan kağıtların üretimi var. Bu kağıtlar özellikli kağıtlar ve petek şekline benziyor. Akordeon tarzında açılıp genleşiyor. Biz firma olarak bunun üretimi sağlıyoruz. Bir de akrilik lavabo üretimimiz var. 2011 yılına kadar kağıt işiyle uğraşıyorduk sonra bıraktık” dedi. 
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