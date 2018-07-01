Samanyolu Haber /Gündem / Büyük Birlik Partisi'nde muhalifler harekete geçti... /01 Temmuz 2018 22:26

Büyük Birlik Partisi'nde muhalifler harekete geçti...

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, "Bazı MKYK üyelerinin büyük kongre talepleri ekseriyetle reddedilmiştir." ifadelerini kullandı.

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BBP MKYK toplantısı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında yapıldı.Genel Başkan Yardımcısı Karabulut, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Destici'nin Cumhur İttifakı içinde milletvekili seçilmesinin MKYK üyeleri tarafından tebrik edildiğini ve kendisine TBMM çalışmalarında başarı dilendiğini belirtti.BBP'nin 10 yıl aradan sonra Mecliste temsil edilecek olmasının camialarında büyük bir mutluluk oluşturduğunu ifade eden Karabulut, şunları kaydetti:"MKYK'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi ve Cumhur İttifakı'nın 345 milletvekiliyle temsil edilecek olmasının ülkemiz için hayırlı olduğu ve hem yürütmede hem de Yasamada Türkiyenin önünün açıldığı belirtilmiştir.BBP'nin Cumhur İttifakı içinde en az 5 milletvekiliyle temsil edilmesinin bu birlikteliğe daha çok katkı sağlayacağının bütün MKYK üyelerinin beklentisi olduğu, bunun olmamasının camiada üzüntü yaratsa da ülkenin kazanmasının önemli olduğu ifade edildi. Bazı MKYK üyelerinin büyük kongre talepleri büyük ekseriyetle reddedilmiştir. Yeni dönemde partimizin yapacağı çalışmalarda yeni bir dinamizm kazanması için divan üyelerinin yenilenmesi hususunda Genel Başkanımız Mustafa Destici'ye yetki verilmiştir." 

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