Büyük bir katliam yapmaya gelmişler

Bayraklı’daki İzmir Adliyesi’ne mesai çıkışına yakın PKK’lı teröristlerin bomba yüklü araçla saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can şehit oldu, 3’ü polis 6 kişi yaralandı, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 terörist ölü ele geçirildi. Hakim ve savcılara ayrılan otoparkta görev yaparken şehit olan kahraman polis Fethi Sekin’in, bombalı aracı fark edip mermisi bitene kadar çatışması, PKK’lı teröristlerin bombalı aracı adliye girişinde infilak ettirip roketatar ve el bombalarıyla yapmayı planladığı korkunç katliamı önledi. Olayda 7 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

İZMİR ADLİYESİ ÖNÜNE GELDİLER

Bugün saat 16.10’da, Bayraklı İlçesi İslam Kerimov Caddesi’nden İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin’in izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden biri, elindeki düzenekle, LPG’li olduğu belirtilen geldikleri araçtaki bombayı infilak ettirdi.

VALİ SALDIRIYLA İLGİLİ DETAYLARI AÇIKLADI





İzmir Valisi Erol Ayyıldız çıkan çatışma sonucunda bir polis memuru ile bir adliye çalışanının şehit olduğunu belirten Ayyıldız, “Hepimize geçmiş olsun. Teröristler ölü olarak ele geçirildi. Yanlarında iki kaleşnikof tüfek, ayrıca 8 adet RPG-7 fişeği, 8 adet el bombası bulundu. Bu hadise içimizi acıtmakla beraber saldırının bu şekilde atlatılması alınan tedbirlerin ve cefakar ve vefakar emniyet güçlerimiz sayesinde oldu. Bu hadise içimizi yaktı. Biraz önce bir araç daha tespit edildi. O da kontrollü bir şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda tüm milletimize başsağlığı dilerim. İnşallah bu tür hadiseler tekrar yaşanmaz” dedi.