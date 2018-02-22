Bütün gün oturan AKM personeli kendini ihbar etti

Hürriyet gazetesinin haberine göre yıkım kararından önce zaten çalışmayan AKM’nin kadrosunda 2 müdür yardımcısı, 6 şube müdürü ile birlikte 50 personelin görev yaptığı ortaya çıkmıştı. Basına yansıyan olayın ardından sonra sadece 4 şube müdürünün yeri değişti. 25 güvenlik görevlisi 21’e, 11 temizlik işçisi 10’a indirildi. Çalışanlar hem yıllardır oturdukları yerden maaş almalarından rahatsız olduklarını hem de AKM müdürünün hoyrat tutumundan şikâyetçi olarak BİMER ve CİMER’e başvurdu.





İN CİN TOP OYNUYOR





AKM 2008 yılında tadilat gerekçesiyle sanatsal faaliyetlere kapatıldı. İstanbul 2 Numaralı Koruma Kurulu 1. Grup kültür varlığı tescilini kaldırınca da binanın yıkımına başlandı. Boş kalan ve harabeye dönen binada yıllardır in cin top oynuyor. Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan AKM çalışanları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başka birimlerine de dağıtılmadı. AKM bahçesinde daha önce mutfak olarak kullanılan binaya her gün gelip gitmeye devam ettiler. Binanın yıkım sürecinde de personel konusunda bir değişiklik olmadı.





KENDİLERİNİ İHBAR ETTİLER





Çalışanlar önce Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER’e başvuruda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Şikâyetleri hem boş yere maaş almaları hem de AKM müdürünün hoyrat tutumuydu. Bakanlık, müfettiş tayin etti. Müfettiş iddiaları araştırdı ve gitti. Personel bir sonuç çıkmadığını görünce bu sefer Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER’e yazdı. Şimdi oradan gelecek sonucu bekliyor.





Personelin CİMER’e gönderdiği şikâyet yazısında müdürlüğün hizmet aracını makam aracı olarak kullandığı ve sanatsal faaliyetlere kapalı olduğu halde AKM hizmet aracının özel işlerde kullanıldığı ve 1,5 yılda 3000 litre benzin kullandığı iddia edilerek şöyle denildi: ‘‘AKM’de 16 memur, 21 güvenlik, 10 temizlik personeli vardır. Tüm gün herkes oturmaktadır. Temizlik personeline şube müdür odası verilmiş ders çalışmaktadır.’’