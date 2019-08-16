Samanyolu Haber /Ekonomi / Bütçeyi delen belli oldu... İlk yedi ayda para bakın nereye harcanmış /16 Ağustos 2019 12:23

Bütçeyi delen belli oldu... İlk yedi ayda para bakın nereye harcanmış

Bütçeden ocak-temmuz döneminde müteahhitlerle müşavir firmalara yapılan ödemeler 20 milyar TL’ye yaklaştı.

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Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Temmuz ayı bütçe harcamaları, 2019 yılı temmuz ayı sonunda müteahhitlik giderleri 9 milyar 599 milyon TL’ye ulaştı.
2 milyar 780 milyon TL ile temmuz ayı, müteahhitlik harcamalarının 2019’da zirve yaptığı ay oldu.

Bütçeden müteahhitlere harcanan tutarlar arasında 5.4 milyar TL ile “Hizmet binası yapımı” ilk sırada yer aldı. Bunu 3.9 milyar TL ile “Diğerleri” kalemi izlerken 189 milyon TL ile “Hizmet tesisleri” üçüncü sırada yer aldı.

MÜŞAVİRLERE 8 MİLYAR

Bütçeden, “Müşavir firma ve kişilere ödemeler” kaleminde de yedi ayda 8 milyar TL harcandı. Bunun 7.7 milyar TL’sinin, “Diğer müşavir firma ve kişiler”e yapıldığı görüldü. 

Üçüncü sırada da 229 milyon TL ile “İş sağlığı ve güvenliği hizmeti” alım gideri yer aldı. Müşavir firma ve kişilerden “etüt-proje bilirkişi ekspertiz, araştırma ve geliştirme, bilgisayar hizmeti, harita yapım ve alım, enformasyon ve raporlama, danışma yönetimi ve işletim, temizlik, özel güvenlik ve çağrı merkezi” hizmeti alımı yapıldı.

DİĞER HARCAMALAR

Müşavir firmalardan alınan “diğer” ismi kullanarak kaydedilen hizmetler şöyle sıralandı:

“Milli Savunma Bakanlığına bağlı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına, NATO petrol boru hattının işletme ve bakımı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ve madeni yağ sevkiyatı hizmeti karşılığında yapılacak ödemeler,

İhale yolu ile yapılan tarımsal mücadele işleri ile ilgili her türlü giderler,

Devlete ait gemilerin müşavir firma ve kişilerce işletilmesi ile ilgili giderler.

Yukarıda sayılan gruplara girmeyen müşavir firma ve kişilere ödemeler” 

"Gayrimenkulün kurum tarafından üretilebilmesi için gerekli olan proje, müşavirlik, kontrollük” hizmeti alımı için yapılan harcama da 2 milyar 392 milyon TL oldu. Bunun 1.2 milyarı proje giderleri için kullanılırken 987 milyonun “diğer” ödemeler olduğu açıklandı.
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