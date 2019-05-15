Zam yağmuruna hazır olun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Nisan marttan zaten daha iyi olacak." sözlerinin mürekkebi kurumadan 2019 yılının ilk 4 ayına ait bütçe rakamları "bütçe delik deşik" dedirtti.





Bütçe açığı ocak-nisan döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla ikiye katlandı. Geçen yılı 23 milyar TL olan bütçe açığı 2019'un ilk 4 ayında 54,5 milyar TL'ye fırladı.





Faiz ve kur artışının etkisiyle faiz ödemelerinin bütçedeki payı artıyor. 2019'un ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla faize 13 milyar TL daha fazla ödendi.





Bütçesinde 330 milyar 430 milyon lira harcama yapıldı. Bütçe gelirleri ise bu dönemde 275 milyar 952 milyon lirada kaldı.





HARCAMALAR ARTTI, GELİRLER AZALDI





Geçen yıl nisanda 356 milyon lira faiz dışı fazla verilirken, bu yılın aynı ayında 13 milyar 234 milyon liralık faiz dışı açık oluştu.





Merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 960 milyar 976 milyon liralık ödenekten, geçen ay 75 milyar 986 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 67 milyar 361 milyon lira olmuştu.





Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 67 milyar 551 milyon liralık ödeneğin yüzde 10,7'si geçen ay kullanıldı. Söz konusu ayda mal ve hizmet alımı gideri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,8 artışla 7 milyar 234 milyon lira olarak gerçekleşti.





4 aylık açığın 54,5 milyar TL'ye yükselmesinde gelirlerdeki düşüşe rağmen harcamaların daha fazla artması etkili oldu.





NİSANDA GELİRLER YÜZDE 10,7 AZALDI





Geçen yılın nisan ayında 64 milyar 610 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 10,7 azalarak 57 milyar 670 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 8,3 artışla 48 milyar 771 milyon lira oldu.



Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 16,1 ve dahilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 10,4 azaldı. Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 9,1 artış gösterdi.



VERGİ DIŞI GELİRLERDE SERT DÜŞÜŞ



Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 62,9 azalarak 6 milyar 378 milyon lira olarak hesaplandı.





Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri geçen ay 1 milyar 836 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 685 milyon lira olarak kaydedildi.







