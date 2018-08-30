Büşra Erdal gözaltındaki insanlık dışı aramayı anlattı

Anket ve soru-cevap şeklinde yapılan mülakatta kapatılan Zaman Gazetesi adliye muhabiri Hanım Büşra Erdal'a yer verildi. Erdal gözaltına alındığında yaşadığı gayrı kanuni aramayı ve hapishane günlerini aktardığı anket P24’ün avukatları tarafından 2018 Temmuz ayında gerçekleştirildi.





İsim: Hanım Büşra Erdal







Kapatılan Zaman ve Yeni Hayat gazetelerinde adliye muhabirliği yapmış olan Hanım Büşra Erdal, terör örgütü ilan edilen Fethullah Gülen hareketi ile bağlantılı olduklarından şüphelenilen gazetecilere yönelik bir operasyon kapsamında, 26 Temmuz 2016 tarihinde, Manisa’da ailesiyle birlikte yaşadığı evinde, polis tarafından gözaltına alındı. Erdal, bazı Twitter paylaşımları ve gazetede yayınlanmış olan haberleri gerekçe gösterilerek “silahlı terör örgütüne üyelik” suçlaması ile yargılandığı davanın 8 Mart 2018 tarihinde görülen karar duruşmasında alt sınırdan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.





Cezaevi: Bakırköy Cezaevi







Tutuklanma tarihi: 29 Temmuz 2016





Tutuklu/hükümlü: Hüküm özlü





1. Koğuşta mı yoksa hücrede mi kalıyorsunuz? Koğuşunuzu/hücrenizi kaç kişiyle paylaşıyorsunuz?





-Dört kişilik koğuşta kalıyorum.





2. Açık havadan günde kaç saat istifade edebiliyorsunuz? Hücre avlusuna mı yahut ortak alana mı çıkarılıyorsunuz?





-Sabah 07:00’den akşam 20:00’e kadar havalandırma açık oluyor.





3. Cezaevi yemekleriyle ilgili herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Sağlık ihtiyaçlarınıza ve diyetinize uygun yemek veriliyor mu?





-Yemeklerde sorunla karşılaşmadım. Ancak kalitesiz yağlar kullanılıyor. Sonuçta cezaevi yemeği olduğu için, iyisi ve kötüsü nasıl olur, idrak etmek zor.





4. Isıtma, sıcak su, çamaşır, temizlik, vs. temel ihtiyaçlarınızı karşılamakta sorun yaşadınız mı?





-Yer silmede kullanılan [ürünler] ve temizlik gereçleri kısıtlı veriliyor. Sıcak su oluyor.





5. Herhangi bir sağlık sorununuz ya da kullandığınız reçeteli ilaç var mı? Talep ettiğinizde doktor/psikolog ile görüşmeniz sağlandı mı? Kullandığınız ilaçlar temin edildi mi?





-Revire ulaşmakta zorluk çekiyorum. İlaç yazdırmakta, özellikle ücretli ilaçlarda sorun çıkıyor.





6. Mektup alırken veya gönderirken herhangi bir engel ya da kısıtlamayla karşılaştınız mı?





-Mektup yasağım yaklaşık 1 yıl önce kalktı. O süreçten bu yana sorun yaşamadım.





7. Dilediğiniz kitapları, gazeteleri veya diğer süreli yayınları edinme konusunda kısıtlamalar yaşadınız mı? Hücre veya koğuşunuzda toplamda kaç kitap bulundurmanıza izin veriliyor?





-Beş kitaba izin veriliyor. Gazetelerde istediğimizi alabiliyoruz şu anda. İlk başlarda bazı gazetelerde sorun çıkıyordu, sonradan normalleşti.





8. Avukatlarınız ve birinci derece yakınlarınız sizi hangi sıklıkla ziyaret edebiliyor? Birinci derece yakınlarınız dışında akrabalarınız veya arkadaşlarınızla görüşebildiniz mi?





-Haftalık aile görüşü 35 dakika. Çok az. Asgari olarak 30 dakika kanuna göre, ancak başka cezaevlerinde daha uzun. Ayrıca OHAL sonrası ilk açık görüş ve telefon görüşü OHAL varmış gibi kayıtlı yapıldı.





9. Bir milletvekili tarafından ziyaret edildiniz mi? Evet ise, kimler?





-Tutuklandığım sırada grup olarak CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Utku Çakırözer ve Mahmut Tanal geldi. Onlarla kısa birer görüşme yaptık. Bir kez de yine CHP’den Atilla Sertel geldi.





10. Savunmanızı hazırlamakta zorlandığınız durumlar oldu mu? Savunma yazmanız için bilgisayara, kütüphaneye, dosyanıza erişim sağlanıyor mu?





-Savunma odasına gitmek sınırlı oldu. Kütüphaneye gidemiyorum. Bilgisayardan çıktı alabilmek için ücret ödenmesi gerekiyor.





11. Herhangi bir kötü muamele ya da sözlü ve/veya fiziksel tacizle karşılaştınız mı? Evet ise şikâyette bulundunuz mu? Şikâyetiniz sonrasında nasıl bir gelişme yaşandı?





-Tutuklandığım sırada çıplak arama yapıldı. Mavi örtü vermeden aramak istediler.





12. Dilekçe vererek talepte bulunduğunuz istekler gerçekleşti mi? Gerçekleşen/gerçekleşmeyen talepleriniz neler?





-Genel olarak dilekçeyi defalarca yazmak gerekebiliyor. Bazen dönüş oluyor. Dönüş almak için illa 1. Müdüre yazmak gerekiyor.





13. Yukarıda belirtilenlere ek olarak ihtiyaçlarınızı belirtir misiniz?





En büyük ihtiyacım adalet ve özgürlük.