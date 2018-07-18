Burun kanaması deyip geçmeyin; Ciddiye alın

Söz konusu çocukları olduğunda çok daha dikkatli ve özverili olan ebeveynler, bir anda ortaya çıkan burun kanamaları karşısında endişe ve stres yaşayabilirler.







Özellikle de herhangi bir hastalıktan farklı olarak yaşanan kanamalar, ailelerin paniğe kapılmasına yol açar. Burun kanamasının çocuklarda sıklıkla gözlemlenen bir durum olduğunu ifade eden Kulak Burun Boğaz hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.





Burun kanamasının sebepleri





Ön burun kanamaları burun boşluğunun hemen girişinde, orta hatta kılcal damarlar mukoza örtüsünün içinde özel bir bölgede toplanırlar. Çocuklarda en sık görülen burun kanamaları bu bölgeye ait olanlardır. Çoğu kanama, buradaki kılcal bir damarın çatlaması dolayısıyla tek taraflı olur. Kanama genel olarak kısa süreli olmakla birlikte az kanamalardır. Muhtemel burun kanamalarının sebepleri aşağıdaki gibidir;





• Buruna alınan darbe





• Burun kırıkları





• Yüz ve kafatası kırıkları





• Burun karıştırma





• Üst solunum yolu enfeksiyonları





“İlk yardım çok önemlidir”





Burun kanamalarında ilk yapılması gereken sakin olmaktır. Endişeli ve kaygılı bir şekilde davranmak asıl yapmanız gerekenleri unutturabilir. Burun kanaması anında yapılacakları şöyle sıralamak mümkün; Baş hafif öne eğik ve iki parmakla iki burun kanadı bastırılır. Üç-dört dakika sonra burun lavaboda soğuk su kullanılarak hafif sümkürmeyle temizlenir. Burun içinde oluşan pıhtılar çıkartılır. Tekrar buruna baskı uygulayarak tutulur ve kanama devam ediyorsa doktora başvurulur.





Burun kanaması hastalık habercisi mi?





Hafif burun kanamaları dışında çocuklarda arka burun kanadında meydana gelen ciddî kanamalarda meydana gelir. Dolayısıyla yaşanan her kanamanın basit olduğu kanaatine varılmamalıdır. Çocuklarda ise kanama, pıhtılaşma sorunları dolayısıyla meydana gelebilir. Burnumuzun içinde arka üst bölgelerden kaynaklandıkları için burun ön tarafına uygulanan parmak baskısı burada kanamayı durdurmaz. Ağız ve boğaza doğru kanama devam eder. Bu bölgenin kanamaları mutlaka bir Kulak Burun Boğaz uzmanının müdahalesini gerektirir.





Burun kanamaları tedavi edilebilir





Basit kılcal damar kanamaları için çok fazla test yapılmasına gerek yoktur. Aşırı kanamalarda ise kanama ve pıhtılaşma faktörleri için kan sayımı yeterli olacaktır. Burun içi muayenesi en iyi yöntemdir. Kan testleri dışında radyolojik tetkikler de yapılabilir, özellikle hastanın travma hikâyesi varsa sistemik bir hastalık araştırılır.