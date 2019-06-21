Bursaspor’da büyük şok yaşanıyor! Gelirlere el konuldu

23 Haziran Pazar günü seçimli olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek olan Bursaspor’da denetleme kurulu üyesi Tayfur Serdar Güllülü, mevcut yönetim kurulunun, alacaklarına karşılık gelirlere el koyduğunu kaydetti. Yönetiminin kurulunun, görev teslim anına kadar Bursaspor’un çıkarlarını gözetmekle yükümlü olduğunu vurgulayan Güllülü, mevcut yönetim döneminde Spor Toto Süper Lig’den düşüş nedeniyle sadece 70 milyon lira yayın geliri kaybına uğrayacak Bursaspor’un geleceğine daha fazla kilit vurulmaması gerektiğini ifade etti. Sözleşmesi devam eden oyunculara ilişkin de tasarrufun gelecek yönetimin kararına bırakılması gerektiğini daha önce söylediklerini belirten Güllülü, açıklamasında şunlara yer verdi:





“Kongre tarihine kadar transfer gelirinin yönetici alacaklarına mahsubu ya da kulüp alacaklarının temlik gibi yönetim kurulu kararı alınırsa bu kararların iptali için kurulumuzun gerekli işlemi başlatacağı konusunda da kendilerini uyarmıştık” dedi.