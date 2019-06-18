Bursagaz ve Kayserigaz, Azeri SOCAR'a devredildi

EWE Turkey Holding’e ait Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom’un SOCAR Türkiye’ye satışı tamamlandı. Düzenlenen imza törenine SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, EWE AG CEO’su Stefan Dohler, EWE AG CFO’su Wolfgang Mücher ile iki şirketin yöneticileri katıldı.







SATIŞ TAMAMLANDI





2019’ yılı ocak ayında satın almayla ilgili anlaşmaya varılan ve geçtiğimiz ay konuyla ilgili tüm onayları tamamlanan 5 şirket, bugünden itibaren STAR Rafineri, TANAP, Petkim, SOCAR Terminal ve Petkim Rüzgar Enerji Santrali’nin (RES) de iştirakleri arasında bulunduğu SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyet gösterecek.





DOĞALGAZIN TOPTAN SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRİYOR





SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, Bursagaz ve Kayserigaz’ın gruba katılmasıyla Türkiye’deki doğalgaz faaliyet zincirini tamamladıklarını dile getirerek, “Türkiye pazarına girdiğimiz günden beri içinde bulunduğumuz sektörün dinamiklerini ve verimliliğini göz önünde bulundurarak tüm yatırımlarımızda entegrasyonu önemsedik.” dedi.





TÜRKİYE’DE BÜYÜMEK İSTİYORLAR





Bursagaz ve Kayserigaz ile birlikte satın alınan şirketlerin enerji sektöründe SOCAR Türkiye’nin gücünü artıracağını ifade eden Aliyev, şunları söyledi: “Müşteri memnuniyetini üst seviyede tutarak doğalgaz dağıtımı tecrübemizi Bursa ve Kayseri’ye de taşıyacağız. Faaliyetlerimiz arasında doğalgaz önemli bir yer tutuyor. Burada büyümeyi istiyoruz ve önümüzdeki dönemde fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz.”