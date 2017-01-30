Bursa'da 'Hayır' oyu vereceğini söyleyen esnafa gözaltı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Selçuk Bey Caddesi'nde tekel bayisi işletmekte olan Haydar Atabek, saat 11.30 civarında bir müşteri ile referandum üzerine tartıştı.





Referandumda "Hayır" oyu verilmesi gerektiğini söyleyen Atabek, "muhbir vatandaş" tarafından şikayet edildi.





Şikayet üzerine gelen polis ekipleri, saat 13.00 civarında yaptıkları baskınla Atabek'i gözaltına alarak karakola götürdü.





Haydar Atabek, polis merkezindeki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi.





Savcılığa çıkarılmasının ardından Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yargılanan Atabek, serbest bırakıldı.