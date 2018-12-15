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Bursa'da deprem
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15 Aralık 2018 12:47
Bursa'da deprem
Sabah saatlerinde Bursa bir deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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