Samanyolu Haber /Gündem / Bursa ve İstanbul'da 77 kişiye gözaltı kararı /21 Aralık 2018 13:31

Bursa ve İstanbul'da 77 kişiye gözaltı kararı

Bursa ve İstanbul'da yürütülen soruşturmalarda muvazzaf ve emekli 28 asker, Bylock gerekçesiyle ise 18 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, asker kökenli 38 kişiye yönelik gözaltılar başladı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan bilgiye göre 9’u aktif görevde bulunan 1 albay, 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 8 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 üsteğmen ve 2 askeri öğrenci olmak üzere toplam 20 kişi hakkında bugün 42 farklı adreste arama, el koyma ve gözaltı kararı çıktı. 

İKİNCİ SORUŞTURMA 11 İLDE YAPILIYOR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yine, 11 ilde 18 adreste yürütülen soruşturmalar kapsamında, Hava-Deniz-Sahil Güvenlik Komutanlıkları’nda görevli; 1’i emekli albay, 1’i görevde yarbay, 2’si görevde üsteğmen, 1’i ihraç üsteğmen, 1’i görevde teğmen, 9’u görevde astsubay, 1’i emekli astsubay, 2’si eski askeri öğrenci olmak üzere toplamda 18 kişi hakkında yine bu sabah saatlerinde Terörle Mücadele polis ekipleri tarafından operasyonlar düzenlendi.

İSTANBUL'DA DA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ise 12 ilde 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Tokat’da bu sabah operasyon başlatıldı. 
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