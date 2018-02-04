Samanyolu Haber /Gündem / Bursa Uludağ'da teleferikte yerli yabancı ayrımı /04 Şubat 2018 10:52

Bursa Uludağ'da teleferikte yerli yabancı ayrımı

Kış turizm merkezi Uludağ'a teleferik ile çıkan yerli ziyaretçiler gidiş- dönüş için 38 lira ücret öderken, yabancılardan 57 lira alındığı iddia edildi. Yabancı ve yerli ayrımı yapılması tepkiye neden oldu.

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Kış ve doğa turizminin önemli merkezi Uludağ'a ulaşımı sağlayan, saatte bin 500 yolcusunu 176 kabinle zirveye ulaştıran teleferikte yabancı ziyaretçilere uygulanan yüksek fiyat tepkilere neden oldu. Yerli turistler için gidiş- dönüş ücreti 38 lira iken özellikle Arapların ilgi gösterdiği teleferikte yabancı turistlerden 57 lira ücret alındığı öne sürüldü.

Sosyal medyada vatandaşlar tarafından yayınlanan iki ayrı biletteki ücret farklılığı ise dikkat çekti. Aynı tarih ve aynı saatte düzenlenmiş biletlerden birinde tam bilet ücreti 38 lira olarak belirtilirken, yabancılar için düzenlenen bilette ise ücret 57 lira olarak yazılmış. Vatandaşlar bunun haksızlık olduğunu ifade ederken, işletmeci Teleferik A.Ş.'den herhangi bir açıklama yapılmadı.
FARKLI TARİFEYE TEPKİ

Teleferikte yabancılara farklı ücret uygulandığını belirten Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Yönetim Kurulu üyesi Sedat Güler, yerli turiste ayrı, yabancı turiste ayrı ücret tarifesi uygulamanın ‘altın yumurtlayan tavuğu’ boğazlamak anlamına geldiğini söyledi.
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