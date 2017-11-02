Samanyolu Haber /Gündem / Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu /02 Kasım 2017 16:23

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

İstifa ettirilen Recep Altepe'nin yerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilen isim belli oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

Bir emirle istifa ettirilen Belediye Başkanların koltukları doluyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Alinur Aktaş getirildi
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