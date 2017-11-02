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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
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02 Kasım 2017 16:23
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
İstifa ettirilen Recep Altepe'nin yerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilen isim belli oldu
Bir emirle istifa ettirilen Belediye Başkanların koltukları doluyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Alinur Aktaş getirildi
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