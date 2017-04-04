Bürokratlara propaganda yapmak serbest

Uşak Valiliği, Twitter hesabından ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumu için ‘Evet’ çağrısı yapan Ulubey Kaymakamı Ahmet Solmaz hakkında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın şikayetini işleme almazken, ‘uyarı’ yapmakla yetindi.











Solmaz, Twitter hesabından “Ülkemize milletimize hayırlı olsun artık yegâne karar millettedir. Güçlü ve istikrarlı Türkiyem için #BendeVarım” diye yazmıştı.





Paylaşım üzerine Tanal, Solmaz’ı İçişleri Bakanlığı’na şikayet etti.





Daha sonra vali adına Uşak Vali Yardımcısı Mehmet Hulusi Kaya’nın şikayete verdiği cevapta Solmaz hakkında herhangi bir işlem yapılmyacağı belirtilerek, “Yapılan eylemin siyasi parti faaliyeti veya siyasi görüş ifade etmek olmadığı, her vatandaş gibi ülke yönetimi konusunda bir birey olarak görüşünü ifade etmek olduğu değerlendirilmiştir. Bunun yanında, konunun olumsuz yönlere kaymaması için adı geçene gerekli uyarı yapılmıştır” denildi.





‘Anayasa kabul edilirse bunlar sürekli hale gelecek’





Devlet memurlarının siyasi partiye üye olamayacağını ve bu konuyla ilgili açıklama yapamayacağını hatırlatan Tanal ise, kararı “Yeni anayasa halkoylamasından geçerse bu tarz uygulamalar maalesef sürekli hale gelecek. Türkiye Cumhuriyeti, ‘parti devleti’ olma yolunda ciddi bir tehdit altında” diye eleştirdi.