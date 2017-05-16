Bürokraside kıyım devam ediyor...





Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibari ile başladığı bildirilirken, gözaltı kararı verilenler kişilerin bir çoğunluğunun ise meslekten ihraç edildiği ancak aralarında çalışanların da olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Enerji Bakanlığı ve bağlı kuruşlarda görevli 60 kamu görevlisi ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.