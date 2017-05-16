Samanyolu Haber /Gündem / Bürokraside kıyım devam ediyor... /16 Mayıs 2017 10:24

Bürokraside kıyım devam ediyor...

Bürokraside kıyım devam ediyor ... En son Ankara'da Enerji Bakanlığı'nda 60, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Enerji Bakanlığı ve bağlı kuruşlarda görevli 60 kamu görevlisi ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibari ile başladığı bildirilirken, gözaltı kararı verilenler kişilerin bir çoğunluğunun ise meslekten ihraç edildiği ancak aralarında çalışanların da olduğu öğrenildi. 
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