Burhan Kuzu'dan inciler : Gezi olaylarını üçüncü havalimanını kıskanan Almanlar yaptı!

AKP İstanbul milletvekili Burhan Kuzu, CNN Türk canlı yayınında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardında ABD ve Almanya'nın bulunduğunu öne sürerek, "Gezi'yi tamamen planlayan Almanlardır" dedi.







Kuzu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardında ABD ve Almanya'nın bulunduğunu öne sürerek, "Gezi'yi tamamen planlayan Almanlardır. Onu başaramadılar sonra 17-25 Aralık'a girdiler. Sanırım bizim büyük yatırımlarla sorunları var. Bu biraz garip gibi geliyor ama o kadar basit değil" dedi.





Almanya ve Hollanda'da havacılığın zayıfladığını ve üçüncü havalimanının yapılmasıyla bu iki ülkenin de biteceğini ileri süren Kuzu, "Eskiden beri Almanlar Türklere karşı hep ikili oynamıştır" dedi.