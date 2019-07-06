Burhan Kuzu'dan Gül, Davutoğlu ve Ali Babacan’a çağrı

AKP’nin kurucuları arasında yer alan Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, yeni parti kuracakları uzun süredir konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a 'yuvaya dönmeleri' çağrısında bulundu.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yeni parti kuracakları iddia edilen Babacan ve Davutoğlu'na yönelik olarak “AK Parti’nin gölgesini kendi gölgesi sananlar içi boş çuval gibi devrilecekler” demişti. AKP'nin kurucularından Kuzu ise, Twitter üzerinden üç isme çağrı yaparak "Gelin yuvaya dönün beraber çalışalım" dedi.





Kuzu yaptığı açıklamada, eski yol arkadaşlarına yönelik olarak; “Sayın Gül, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan ve birlikte hareket eden dava arkadaşlarım: Hep birlikte yola çıktık, çok önemli işlere imza attık. Kendinize göre haklı gerekçeleriniz olabilir ama davamız hepsinin önündedir. Gelin yuvaya dönün beraber çalışalım. Bu davetim yürektendir” ifadelerini kullandı.







