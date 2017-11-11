Burhan Kuzu ısrarcı, AKP yönetimi çaresiz

İç tüzükteki iki yıllık görev sınırlaması nedeniyle TBMM Başkanı, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, grup başkan vekillikleri ve komisyon başkanlıkları için seçim heyecanı devam ediyor. Meclis Başkanlığı için aday olacağını daha önceden açıklayan AKP'nin kurucu üyesi İstanbul milletvekili Burhan Kuzu’nun kararlı tutumu, parti yönetimini harekete geçirdi. Burhan Kuzu’yu adaylık kararından vazgeçirmek için partinin yetkili isimlerinin Kuzu ile görüşerek ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Milletvekillerinin de desteğini alan Burhan Kuzu’nun ise adaylık için başvuru dilekçesi verme konusunda kesin kararlı olduğu ve vekiller arasında temayül yoklaması yapılmasını istediği öğrenildi.







"Uzmanlık" alanı olan anayasa çalışmalarında önemli görevler üstlenen Burhan Kuzu 22, 23 ve 24. dönemde İstanbul milletvekili seçildi, bu dönemlerde TBMM’de Anayasa Komisyonu Başkanlığı da yaptı. 2001 yılında kurucu üye olarak aktif siyasete başladığı AKP’de MKYK üyeliği görevini yürüten Kuzu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da fahri başdanışmanlık yapıyor