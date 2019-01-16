Samanyolu Haber /Dünya / Burger King'den Trump'a: Elimizde hamberder kalmamıştır /16 Ocak 2019 19:37

Burger King'den Trump'a: Elimizde hamberder kalmamıştır

Federal hükümetin kapanmasından dolayı Beyaz Saray'da konuklarına fast food ısmarlamak zorunda kalan Donald Trump, bunu duyurduğu tweetinde hamburger yerine 'hamberder' yazınca, Burger King'in ince alay oklarının hedefi oldu.

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ABD Başkanı Donald Trump ile Kongre arasındaki Meksika Duvarı ihtilafı yüzünden bütçe çıkamadığı için federal hükümet kapanırken, Donald Trump'ın hamburger siparişi ise sosyal medyada hala konuşuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili attığı tweet şu şekilde:: "Ulusal şampiyon Clemson Tigers'la dün gece Beyaz Saray'da olmak muhteşemdi. Kapanmadan dolayı onlara muazzam miktarda fast food servis ettim (kendim ödedim), 1000'den fazla hamberder ve bunun gibi şeyler. Bir saat içinde hepsi bitmişti. Muhteşem adamlar ve büyük yiyiciler!"

Bu mesaj, futbol takımının 1000'den fazla ne yediği sorusunu da beraberinde getirdi. Hamburger yerine 'hamberder' yazdığı fark edilen Trump, yanlış yazdığını silip doğrusunu attı.



BURGER KING: ??BUGÜN SADECE HAMBURGER VEREBİLİYORUZ

Burger King'in sosyal medya paylaşımı ise sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

Burger King'in sosyal medya hesabından Donald Trump ile ilgilği atılan tweet şu şekilde: 

"Dün çok büyük bir sipariş aldığımızdan elimizde hiç hamberder kalmamıştır. Bugün sadece hamburger servis ediyoruz."




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