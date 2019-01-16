Burger King'den Trump'a: Elimizde hamberder kalmamıştır

ABD Başkanı Donald Trump ile Kongre arasındaki Meksika Duvarı ihtilafı yüzünden bütçe çıkamadığı için federal hükümet kapanırken, Donald Trump'ın hamburger siparişi ise sosyal medyada hala konuşuluyor.





ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili attığı tweet şu şekilde:: "Ulusal şampiyon Clemson Tigers'la dün gece Beyaz Saray'da olmak muhteşemdi. Kapanmadan dolayı onlara muazzam miktarda fast food servis ettim (kendim ödedim), 1000'den fazla hamberder ve bunun gibi şeyler. Bir saat içinde hepsi bitmişti. Muhteşem adamlar ve büyük yiyiciler!"





Bu mesaj, futbol takımının 1000'den fazla ne yediği sorusunu da beraberinde getirdi. Hamburger yerine 'hamberder' yazdığı fark edilen Trump, yanlış yazdığını silip doğrusunu attı.











