Burdur ve Antalya'da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Burdur Kavak-Yeşilova merkezli bir deprem meydana geldi.





Kavak-Yeşilova merkezli saat 05.40'ta meydana gelen deprem yerin 5 kilometre altında meydana geldi ve büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.





İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde ise saat 05.40'ta meydana gelen depremin merkez üssü Yeşilova olarak belirtilirken büyüklüğü ise 4.6 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.





Bir deprem de Akdeniz'de





Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 05.54'te de Akdeniz merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 31 kilometre altında medana gelen depremin merkez üssünün Kumluca'ya 46 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.