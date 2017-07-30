Samanyolu Haber /Gündem / Burdur Cezaevi’nde işkence hazırlığı mı var? /30 Temmuz 2017 12:30

Burdur Cezaevi’nde işkence hazırlığı mı var?

Cezaevi yönetimi toplama kampı stratejisi uygulamaya başladı.

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Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bir süredir tutuklulara yönelik yer değiştirme politikası izleniyor.

Daha önceden tutuklular meslek gruplarına göre bir arada tutulurken, şimdi cezaevi yönetimi subjektif değerlendirmelerle “daha suçlu” gördüğü kişileri aynı koğuşlara topluyor.

Esnaf, memur, polis, öğretmen gibi farlı meslek gruplarından kişiler bir araya getirilerek yeni koğuşlar oluşturuluyor.

Ayrıca cezaevi içinde hummalı biçimde tecrit hücreleri de hazırlanıyor. Yönetimin bazı tutukluları hazırlıklar bittikten sonra tecrit odalarına alabileceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan aileler, tutuklu yakınlarının cezaevinde kötü muamele ve işkenceye maruz kalmasından endişe ediyorlar. Yönetim, ısrarlara rağmen ani koğuş değişiklikleri konusunda bilgi vermiyor.

Magduriyetler.com
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