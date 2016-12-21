Samanyolu Haber /Spor / Burak Yılmaz şimdi de kaza yaptı /21 Aralık 2016 13:45

Burak Yılmaz şimdi de kaza yaptı

Otobüs şoförüyle yaşadığı tartışma ile gündeme gelen yıldız futbolcu Burak Yılmaz, bu kez de talihsiz bir kaza yaşadı.

Burak Yılmaz'ın şok görüntüleri

Çin Ligi’nin bitmesinin ardından İstanbul tatiline devam eden yıldız futbolcu Burak Yılmaz, önceki gün Etiler’de lüks bir restoranda yemek yedi. Mekandan hızlıca çıkan ünlü futbolcu, Nişantaşı’ndaki kavganın video kayıtlarıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Telaşlı bir şekilde arabasına binen Yılmaz, aracın önündeki demir dubayı fark etmeyince kaza yaptı.

Demiri yamultan golcü futbolcu Burak Yılmaz’ın aracında herhangi bir hasar oluşmadı. Arabadan inip gazetecilerin yanına giden ünlü futbolcu, “Son dönemde çok olay oldu. Artık bu tarz haberlerle anılmak istemiyorum” dedi. 
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