Samanyolu Haber /Gündem / Burak Yılmaz kaza yaptı /10 Aralık 2017 13:56

Burak Yılmaz kaza yaptı

Futbolcu Burak Yılmaz'ın içinde olduğu araç kaza yaptı. Kazanın ardından Yılmaz kayıplara karıştı

SHABER3.COM

İstanbul'da 05.00 sıralarında kaza meydana geldi. Lüks spor otomobil, ismi henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı.

Habertürk'ün aktardığına göre araç taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarptı. Kazayı yara almadan atlattığı sanılan sürücü, iddiaya göre dakikalar sonra olay yerine gelen başka bir araca binip bölgeden uzaklaştı.

POLİS KAZA YERİNDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri her ters dönmüş haldeki lüks otomobil ile cipin içini kontrol etti. Ne polis ne de itfaiye, araçta ve çevrede sürücüyü bulamadı.

'BURAK YILMAZ'I ALDILAR GÖTÜRDÜLER'

Kazanın görgü tanığı Ahmet Güler, "Araç buradan geldi. Baktım araba takla atarak bariyerleri aştı. Cipe çarptı, ters döndü. İçindekinin Burak olduğunu da bilmiyordum. Koştum zaten kapıyı açtım çıktı. 'Ambulans ister misiniz?' diye sordum. 'Yok' dedi. Burak Yılmaz'dı. Daha sonra siyah bir minibüs geldi. Galiba Selçuk İnan'la, Olcan Adın da geldiler. Burak'ı aldılar, götürdüler. Durumu iyiydi. Herhangi bir şeyi yoktu. Selçuk İnan'la birlikte bindi, minibüse gitti. Ben o sırada karşı yoldaydım" dedi.

Öte yandan kazadan yaklaşık 3 saat önce Burak Yılmaz'ın sosyal medyadan Selçuk İnan ve Olcan Adın'la çekilmiş bir fotoğraf paylaştığı görüldü.

Polis ekipleri, lüks aracın sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı
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