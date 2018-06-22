Samanyolu Haber /Gündem / 'Bunu hırsız olduğunu yedi düvelin bildiği, Ankara'nın en eski kaşarı yapmıştır' /22 Haziran 2018 19:19

'Bunu hırsız olduğunu yedi düvelin bildiği, Ankara'nın en eski kaşarı yapmıştır'

24 Haziran seçimine 2 gün kala Ankara'nın bazı yerlerine sahte broşürler bırakıldı. Muhalefet partilerine yönelik gerçek olmayan iddiaların bulunduğu broşürler tepki gördü.

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Çifte seçimlere iki gün kala Ankara'da CHP, İYİ Parti ve HDP adına gerçek olmayan ifadelerin bulunduğu broşürler basıldı.

HDP adına basılan sahte broşürde 'Neden güneyimizde Kürt devleti olmasın' sözleri yazılırken CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce adına "Biz gelİNCE türbana son" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan sahte broşürler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken broşürü kimin yaptığı henüz tespit edilemedi. 

'ANKARA VALİSİ 2 KİŞİYE TOMA GÖNDERİYOR, SAHTE BİLDİRİ DAĞITAN ÇETEYİ SEYREDİYOR'

Broşürler için Ankara Valiliği'nin de herhangi bir açıklama yapmamış olması tepki çeken konular arasında. HDP Ankara Milletvekili Veli Saçılık, konu hakkında sosyal medya hesabından "Ankara Valisi iki kişiye TOMA göndermeyi biliyor ama sahte bildiri dağıtan çeteyi seyrediyor" yorumunu yaptı.

'BU İŞLERİ ANKARA'DA SADECE BİR SAHTEKAR YAPAR'

Dağıtılan sahte broşürleri Twitter hesabından paylaşan Mansur Yavaş, "Bu işleri Ankara'da sadece bir sahtekar yapar. O da herkesçe malum…. Ankara'nın sahtekarlıkta uzman kişisinin marifetleri… Fitne uzmanı. Allah korkusu olsa yapmaz bunlar" dedi.

?İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan da, "Bunu yapsa yapsa kim yapar biliyor musunuz? Hırsız olduğunu yedi düvelin bildiği, Ankara'nın en eski kaşarı yapar" ifadelerini kullandı.

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