Bunu da gördük... TSK'da yetkili komutan Rus ajansa 'Fırat Operasyonu' tarihini sızdırdı

Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde, "Afrin’e, Cerablus’a, El-Bab’a girdik. Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz" açıklamasıyla sinyalini verdiği 'Fırat operasyonu'nun, tarihinin açıklandığı iddia edildi.







'11 AĞUSTOS'TAN SONRA BAŞLAYABİLİR'





Sputnik'in aktardığı bilgiye göre, Rusya'da yayın yapan RIA Novosti haber ajansına konuşan TSK içinden bir kaynak, operasyonun Kurban Bayramı’nı takiben 11 Ağustos’tan sonra başlamasının beklendiğini iddia etti.





İsminin belirtilmesini istemeyen Türk bir askeri kaynak RIA Novosti haber ajansına, "Türk ordusu söz konusu askeri operasyona Kurban Bayramı’ndan sonra, yani 11 Ağustos’tan sonra başlayabilir" açıklamasında bulundu.





Tayyip Erdoğan'ın, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonu yeniden gündeme taşımış olmasına ilişkin ABD’den 'Endişeliyiz' yorumu gelirken, Rusya’dan ise resmi bir açıklama henüz gelmedi.