Samanyolu Haber /Gündem / Bunu da gördük: AKP'den mazbata transferi /04 Temmuz 2019 09:42

Bunu da gördük: AKP'den mazbata transferi

AKP seçimi kaybettiği Aksaray'ın Demirci Beldesi'nde "kazanan ismin seçilmeye engel cezası var" diyerek iptal talep etti. AKP'nin iptal talebi YSK tarafından kabul edilince seçimi kazanan BBP adayının mazbatası da iptal edildi. AKP yenilenen seçime adaylığına itiraz ettiği BBP adayını transfer ederek girecek.

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Aksaray’ın Gülağaç ilçesi Demirci Beldesi’nde ilginç bir “Mazbata takası” yaşandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Hüseyin Us'un 2 dönem belediye başkanlığı yaptığı Demirci'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ni Büyük Birlik Partisi (BBP) adayı Ramazan Bozlak kazandı. 

AKP İTİRAZ ETTİĞİ ADAYI TRANSFER ETTİ

AKP adayı Hüseyin Us, “Seçilmeye engel cezası var.” diyerek Bozlak'ı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) şikâyet etti. YSK da Bozlak'ın mazbatasını iptal edip seçimin yenilemesine karar verdi. 

AKP ADAYI BBP'YE GEÇTİ

Ancak Bozlak, savcılıktan "temiz kâğıdı" alıp yeniden seçime girmeye hak kazandı. AKP bu kez kendi adayının şikâyetçi olduğu Bozlak'ı partisine transfer ederek aday gösterdi. 

Eski AKP'li Us da BBP'ye geçip bu partiden aday oldu. Yeni seçim 21 Temmuz'da yapılacak. 

AKP'ye geçen Bozlak'ın, “Seni çalıştırmayız, soruşturma açtırırız.” yönünde baskılar sonucu bu kararı verdiği öne sürüldü.


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