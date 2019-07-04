Bunu da gördük: AKP'den mazbata transferi

Aksaray’ın Gülağaç ilçesi Demirci Beldesi’nde ilginç bir “Mazbata takası” yaşandı.





Sözcü'de yer alan habere göre, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Hüseyin Us'un 2 dönem belediye başkanlığı yaptığı Demirci'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ni Büyük Birlik Partisi (BBP) adayı Ramazan Bozlak kazandı.





AKP İTİRAZ ETTİĞİ ADAYI TRANSFER ETTİ





AKP adayı Hüseyin Us, “Seçilmeye engel cezası var.” diyerek Bozlak'ı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) şikâyet etti. YSK da Bozlak'ın mazbatasını iptal edip seçimin yenilemesine karar verdi.





AKP ADAYI BBP'YE GEÇTİ





Ancak Bozlak, savcılıktan "temiz kâğıdı" alıp yeniden seçime girmeye hak kazandı. AKP bu kez kendi adayının şikâyetçi olduğu Bozlak'ı partisine transfer ederek aday gösterdi.





Eski AKP'li Us da BBP'ye geçip bu partiden aday oldu. Yeni seçim 21 Temmuz'da yapılacak.





AKP'ye geçen Bozlak'ın, “Seni çalıştırmayız, soruşturma açtırırız.” yönünde baskılar sonucu bu kararı verdiği öne sürüldü.







