Bulgaristan'dan Erdoğan'a cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bulgaristan'la ilgili mesajlarına ilişkin Bulgar Cumhurbaşkanı Radev, "Bulgaristan demokrasi dersi vermiyor ve demokrasi dersi de almıyor. Özellikle de yasaların üstünlüğüne riayet etmeyen devletlerden. Bulgaristan, duygusal değil, yasalarla yönetilen bir Avrupa ülkesi" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın Bulgaristan'la ilgili açıklamalarına ilişkin gazetecilerin soruları üzerine yapıldığı ifade edilen Radev'in açıklamasında, Bulgaristan'daki seçimlerin sakin ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirileceği vurgulandı.