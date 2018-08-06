Samanyolu Haber /Gündem / Bulgaristan'dan alınan vebalı koyunlara ne oldu? /06 Ağustos 2018 10:20

Bulgaristan'dan alınan vebalı koyunlara ne oldu?

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bulgaristan'da 'koyun ve keçi vebası' diye bilinen PPR salgınıyla mücadele edildiğini belirterek, 'AB ülkeleri, ciddi önlemler alınacağını açıkladı. Türkiye, herhangi bir önlem almış mıdır, Bulgaristan’dan koyun ithalatını durdurmuş mudur?' diye sordu.

SHABER3.COM

CHP Bursa Milletvekili Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. CHP'li Sarıbal, önergesinde, Bulgaristan'da 'koyun ve keçi vebası' olarak bilinen PPR salgınıyla mücadele ettiğini belirterek, "Bulgaristan’ın Türkiye sınırına yakın yerleşim alanlarında 4 binin üzerinde koyun ve keçinin itlaf edildiği belirtiliyor. AB ülkeleri, PPR salgınıyla mücadelede Bulgaristan’a yardım etmek için uzmanlarını gönderdi. Türkiye, 2010 yılından beri Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden koyun almaktadır. Hastalık haberinin duyulması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık açısından risk taşıyan hiçbir hayvanın ülkemize girmesine izin verilmediğini, Bulgaristan’da yaşanan bu vaka üzerine, hayvan sağlığı açısından şüpheye düşürecek söylentilere itibar edilmemesinin önem taşıdığını bildirdi. Ancak bu açıklama tedirginliği gidermeye yetmedi" dedi.

CHP'nin veteriner milletvekili Orhan Sarıbal, önergesinde, Bakan Pakdemirli'ye şu soruları yöneltti:

"PPR hastalığı, canlı hayvan ithalatının artmasıyla 2011 yılında Bursa’da da görülmüştü. Sınırımıza yakınlığı ve Bulgaristan’dan yaptığımız koyun ithalatı göz önüne alındığında, PPR hastalığının Türkiye’de görülmemesi için ne gibi önlemler alınmıştır?

AB, hastalığın yayılmasının önlemek için ciddi önlemler alınacağını bildirdi. Türkiye, herhangi bir önlem almış mıdır, Bulgaristan’dan koyun ithalatını durdurmuş mudur?

2010 yılından günümüze kadar Bulgaristan’dan ithal edilen koyun sayısı ne kadardır? Bulgaristan’dan ithal edilen koyunlarda PPR hastalığına ilişkin bir bulguya rastlanmış mıdır?"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bulgaristan'dan alınan vebalı koyunlara ne oldu? Sonraki Haber >>

3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi

3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu

Gökhan Açıkkollu iki yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü

Gökhan Açıkkollu iki yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü

Venezüela'da Maduro'ya suikast girişimi

Venezüela'da Maduro'ya suikast girişimi

Olup bitenlere bizim açımızdan bakmamız lazım!

Olup bitenlere bizim açımızdan bakmamız lazım!

Erdoğan bize Nazi diyor Almanya'ya gelmesin

Erdoğan bize Nazi diyor Almanya'ya gelmesin

THY uçağında protesto düzenleyen Elin Ersson konuştu

THY uçağında protesto düzenleyen Elin Ersson konuştu

'Siz yürüdükçe onlar çatlayacak'

'Siz yürüdükçe onlar çatlayacak'

Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:24:16